Scontro nel Pd, il renziano Lotti travolge la Schlein: “Se vinci che fai, mi cacci?

Nel Pd è già iniziata la resa dei conti e non si sono ancora aperte le urne nei gazebo. Luca Lotti ha aperto le ostilità per via delle parole che la candidata alla segreteria dem ha pronunciato in radio a “Un giorno da pecora” contro i renziani del Pd. Rispondendo a chi le chiedeva se pensasse che il suo sfidante, Stefano Bonaccini, fosse renziano, lei ha risposto. “No, è bonacciniano – ha assicurato -. L’unica corrente rimasta intera è a supporto suo ed è quella di Guerini e Lotti, di chi allora stava con Renzi. Questo è risaputo”. Lotti non ha gradito. Questo il clima da “redde rationem”.

Lotti furibondo con la Schlein: “Ti sono antipatico? Mi cacci se vincerai?”

“Chiedo direttamente a Elly Schlein: se vinci tu che devo fare, uscire dal Pd? Lasciare la tessera? O aspettare che sia tu a cacciarmi? È questo il clima che imporrai nel Pd da segretaria?”. L’ex ministro del governo Renzi ha poi proseguito le ostilità: “Leggo che Elly Schlein mi cita, forse in cerca di consenso o forse per gettare discredito sul suo avversario. E lo fa in modo ‘discriminatorio’. Ho fatto parte del periodo definito ‘renziano’, così come ho fatto parte del periodo precedente (avendo fondato il Pd) e successivo. Come tanti altri amici e compagni che oggi sostengono lei al Congresso; come circa il 70% delle persone che hanno votato in passato ai vari Congressi. E come, credo, parte degli oltre 150.000 iscritti che sono venuti a votare in questi giorni alle primarie del Partito democratico”.

LEGGI ANCHE Elly Schlein rincorre pure gli eco-vandali di Ultima Generazione per racimolare qualche voto in più

Lotti apre le ostilità contro la Schlein: clima teso nel Pd

Sibila Lotti alla Schlein: “Ne ho fatto parte e non sono mai uscito dal Pd, anche quando poteva far ‘comodo’ uscire; o quando altri mi hanno ‘fatto uscire’. E restando nel Pd ho contributo a far sopravvivere il Partito democratico nelle Aule parlamentari: lo dicono i numeri e la storia, non io. Dunque, non ti sto simpatico? Non ti piaccio?“. Una vera e propria filippica, un fiume in piena: “Capisco e ti tranquillizzo sul fatto che ho sempre la tessera del Pd- ha proseguito Lotti- . Ma non riuscirò a nuocere a Stefano Bonaccini perché non ho potuto partecipare ad un evento e non ho mandato sms di voto in giro per l’Italia (qualora fosse un problema eh!). A questo punto, però, in modo costruttivo, chiedo direttamente a Elly Schlein: se vinci tu che devo fare, uscire dal Pd? Lasciare la tessera? O aspettare che sia tu a cacciarmi? È questo il clima che imporrai nel Pd da segretaria?”. Ha ragione Vittorio Feltri che propri stamane sentenziava: ci vince vince, sarà sempre un insuccesso, da qui all’eternità. I rancori nel Pd non deludono mai…