Sanremo, Sos anarchici. Coletta: “La security Rai è al lavoro”. Si teme per il corteo pacifista

La preoccupazione c’è. L’ipotesi di un blitz degli anarchici a Sanremo è un’ipotesi possibile. Non sarebbe la prima volta che il palco del Festival è ‘vittima’ di dimostrazioni politiche o di provocazioni sociali. Tra le piste che i servizi e la prefettura stanno vagliando anche quella di possibili attacchi cibernetici.

Anarchici a Sanremo, Coletta: La security Rai è al lavoro

“Ovviamente la security Rai sta lavorando alacremente giorno per giorno per garantire sicurezza massima di un evento come Sanremo. Insieme ovviamente alla prefettura”. Così il direttore della direzione Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta, ha risposto ai giornalisti sulle preoccupazioni per eventuali azioni della galassia anarchica durante il festival della città dei fiori che si apre domani.

Il timore di infiltrazioni alla manifestazione pacifista di sabato

È già in programma per sabato una manifestazione pacifista (contro la partecipazione, seppure attraverso un messaggio, di Zelensky al festival) che potrebbe saldarsi con eventuali dimostrazioni degli anarchici. “Ci giungono da più parti, tramite social, video e chat, segnalazioni secondo cui diverse compagnie di autobus hanno ricevuto ‘avvisi’ a non recarsi in città per manifestare pacificamente. A causa del pericolo di azioni violente e di infiltrazioni da parte degli anarchici”. Così all’Adnkronos Diego Costacurta, leader di Pecora Nera che guiderà la manifestazione arcobaleno.

Il leader di Pecora Nera: andremo in città già martedì

“Se questo trovasse conferma è inaccettabile. Non si può vedere agitare lo spauracchio degli anarchici quando sono altri a condurci al macello a passo di danza festivaliera”. Costacurta alza il tiro. “Se ciò trovasse conferma, auspichiamo che tutti i gruppi pacifisti vengano in città con altri mezzi. A partire dalla giornata di martedì (domani, ndr), in modo da occupare pacificamente ogni angolo a presidio degli spazi di pace fino alla fine della kermesse”.