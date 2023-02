Sanremo, niente video di Zelensky: Amadeus leggerà un messaggio del presidente ucraino

Non un videomessaggio, che ancora ieri era dato come pressoché certo, ma un testo, che sarà letto da Amadeus: è stato il direttore dell’Intrattenimento di prime time della Rai, Stefano Coletta, a chiarire le modalità dell’intervento del presidente ucraino Volodomyr Zelensky a Sanremo. Una formula concordata con l’ambasciatore ucraino, con il quale la Rai ha mantenuto costanti contatti in questi giorni di polemiche.

Amadeus leggerà il messaggio di Zelensky a Sanremo

«Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo che sarà letto sul palco da Amadeus», ha spiegato Coletta, aggiungendo che «mi sembra complicato poter censurare il presidente». «Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all’idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente», ha continuato Coletta, rispondendo a una domanda sul controllo preventivo della Rai sul messaggio di Zelensky. «Non abbiamo ancora contezza dei contenuti, saremo più puntuali nei prossimi giorni», ha aggiunto, mentre è stato Amadeus a chiarire che «lo leggerò esattamente come mi arriverà».

I protagonisti della prima giornata del Festival

L’intervento di Zelensky, che a questo punto diventa la lettura del suo messaggio, è in calendario per l’11 febbraio, ultimo giorno del festival, che si apre domani, quando sul palco, insieme a Sanremo e Gianni Morandi, in qualità di co-conduttrice ci sarà Chiara Ferragni e si esibiranno i primi 14 dei 28 cantanti in gara. Ad aprire la gara nella prima serata sarà Anna Oxa, poi nell’ordine si esibiranno Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Loe Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei. L’ordine della seconda serata vede, invece, Will ad aprire la gara, seguito da Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.