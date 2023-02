Sanremo 2023, danno tutti per scontata la classifica. Ecco chi può sovvertire i pronostici

Sembra tutto scontato, secondo quanto sostiene il mondo delle scommesse. La classifica di Sanremo 2023 dovrebbe vedere sul podio Mengoni, Ultimo e Giorgia. Ma potrebbero esserci sorprese. I bookmaker hanno ritoccato le quote per il podio dei favoriti, probabilmente tenendo conto del peso della giuria della sala stampa e di quella demoscopica. La prima appare già delineata, viste le pagelle che sono state riportate dai giornali. La seconda è avvolta nel mistero, ma di solito non si discosta. Il peso del televoto, invece, difficilmente potrebbe ribaltare il risultato delle due giurie. Ecco che, dopo la vittoria nel 2013 con “L’essenziale”, Marco Mengoni si conferma avanti sul tabellone di Stanleybet.it a 2,85, con la quota che sale a 3 su Snai e Planetwin365. Ultimo è vicinissimo a 3,25, con Giorgia sul gradino più basso del podio a una quota compresa tra 3,50 e 3,75. Lazza scala la lavagna e si porta in quarta posizione a 10 volte la posta, doppia cifra (12) per Elodie e per Madame.

Sanremo 2023, le altre quote

Sale a 15 per Colapesce e Dimartino e a 18 per il successo di Mara Sattei, con Tananai e Ariete a 25, insieme a Gianluca Grignani. A 35 la vittoria di uno tra Levante e i Coma Cose, poi a 50 gli Articolo 31, Colla Zio, Paola e Chiara e i Modà. Più lontani (75) LDA, Mr. Rain e Leo Gassman, mentre si sale a 100 per il trionfo di Anna Oxa e Rosa Chemical. I giovani Sethu, Olly, Will e Shari sono ultimi a 150 volte la scommessa, insieme ai Cugini di Campagna.

Ecco quali potrebbero essere le sorprese

Resta comunque l’incognita del televoto che in linea teorica potrebbe modificare qualche posizione in classifica di Sanremo 2023. Dando uno sguardo ai social, si capisce che gli artisti più gettonati sono quelli che godono delle simpatie giovanili. Mengoni e Ultimo hanno un loro vasto pubblico di fedelissimi, portano ai concerti migliaia di persone e quindi dovrebbero rinsaldare il loro posto in classifica. Ma ci sono altri artisti che stanno andando forte sia su Facebook che su Instagram. Ad esempio i Modà: il loro ritorno – nonostante la critica tenda quasi a ignorarli – è stato accolto con entusiasmo e in tanti già annunciano di voler votare per loro. Tananai à un altro artista che va per la maggiore, la sua “Abissale” ha fatto il pieno di visualizzazioni su YouTube. Un’altra sorpresa (molti scommettono sul suo successo di vendite post Festival) è LDA, che riesce sempre a trovare una linea melodica che diventa un tormentone. La sua “Cado” ha avuto un successo enorme quasi senza “sponsorizzazione”, non è stata presentata nemmeno ad Amici. La famosa “Quello che fa male” ha avuto 25 milioni di stream e ora c’è in ballo un pezzo con Aka7even. Il colpaccio potrebbe farlo anche Mr. Rain. i cui brani raffinati hanno un pubblico ben definito, come ha dimostrato la canzone “Fiori di Chernobyl”.