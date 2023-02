Sanremo 2023, polemiche per la classifica: in rivolta i fan di Ultimo, Grignani e Mr. Rain

La prima classifica del Festival di Sanremo 2023 fa subito scoppiare le polemiche. Scontato il primo posto di Marco Mengoni, era nell’aria, è il favorito numero uno e il suo brano è decisamente di alto livello. Ma a scatenare la rabbia dei fan è innanzitutto il quarto posto di Ultimo, altro favorito alla vittoria finale, che ha un seguito enorme di sostenitori e che ancora una volta è stato “bastonato” dalla sala stampa. La storia si ripete, accadde anche nella kermesse del 2019: Ultimo arrivò secondo con la la sua “I tuoi particolari” e polemizzò mettendo in evidenza che il televoto lo aveva ampiamente premiato rispetto al vincitore finale che era Mahmood. Si scagliò contro i giornalisti che «rompono il cazzo» aggiungendo: «La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole, che si riconosce in quello che scrivo. Avete sempre qualcosa da dire».

Sanremo 2023, Ultimo la prende con filosofia

Quest’anno la prende con più filosofia, forse perché il sistema di votazioni ha sempre elementi discutibili e il peso dei telespettatori è minore rispetto a quello che dovrebbe essere. «Se arrivo secondo? Metterei la firma per rivivere i quattro anni che ho vissuto dopo il secondo posto del 2019». Il Festival lo sta vivendo «con grande leggerezza, con la sola voglia di presentare “Alba” e provare a lanciare il messaggio di guardarsi dentro e provare a superarsi. Per me tornare sul palco è anche la possibilità di chiudere un cerchio con Sanremo, in un modo diverso dal 2019. Il motivo per cui torno è anche che ho 27 anni. Non è che, siccome faccio gli stadi, allora non vado a Sanremo. Ho voglia di mettermi in gioco, mi sento il fuoco dentro».

La classifica crea polemiche

Sempre riguardo la prima classifica di Sanremo 2023, al secondo posto c’è Elodie, terzi – inaspettatamente – i Coma_Cose. Come detto, quarto è Ultimo, quinto Leo Gassmann, sesta Mara Sattei. Settimi i Colla Zio, ottavi Cugini di Campagna. Solo nono è Mr Rain e anche qui ci sono polemiche, perché la sua performance è stata accolta con entusiasmo soprattutto sui social. Analoghe polemiche per il decimo posto di Gianluca Grignani, il cui brano è stato decisamente sottovalutato a vantaggio di canzoni meno impegnative. Undicesima Ariete, che è stata deludente, dodicesimo Gianmaria, tredicesimo Olly. Addirittura quattordicesima Anna Oxa, uno schiaffo a un’artista di altissimo livello che è parte della storia del Festival. Sui social valanghe di proteste, «Ultimo quarto, vi siete bevuti il cervello?», «Mr. Rain è stato elegantissimo, ma vi piacciono le persone volgari», «Anna Oxa dietro Ariete è una cosa vergognosa». «Grignani è poesia, in un mondo di ignoranti la poesia non trova spazio». Ma non solo. «Per tutelare i vostri cocchi punite chi è forte nel televoto». «Così perdete credibilità». E molti danno ragione al Codacons: «Giurie fantasma, meglio far decidere tutto al televoto».

Sanremo 2023, seconda serata: Modà e LDA tra pubblico e giurie

Scontato che le polemiche ci saranno anche per le votazioni della seconda serata. I Modà e LDA, infatti, sono gli artisti che numericamente hanno un esercito di fan pronti a votarli. Ma – già dalle pagelle pubblicate nei giorni scorsi – si capisce che non godono di “buona stampa”. Ma a Luca D’Alessio la classifica non interessa più di tanto, è evidente che il suo brano avrà comunque successo. «Sono super orgoglioso di portare il mio cognome sul palco dell’Ariston e di avere un padre così», ha detto LDA a “La Ragione”. «Oramai ho superato la fase del “figlio di” e sono fiero di aver scavalcato questa barriera, per me un’impresa gigantesca. Ora voglio solo cantare su quel palco, non ce la faccio più ad aspettare».