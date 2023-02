Roby Facchinetti rapinato in villa da tre banditi. «Minuti terribili, i più brutti della nostra vita»

Roby Facchinetti rapinato

I fatti risalgono a domenica sera. I malviventi vestiti di scuro, con guanti e con il volto coperto da un passamontagna sono entrati in azione in tarda serata. Armati di pistola hanno minacciato i presenti costringendoli, a quanto scrive il quotidiano milanese, a farsi consegnare gioielli, orologi e non è chiaro se anche denaro. Il bottino non sarebbe stato ancora quantificato con esattezza. Pare che i tre si siano mossi con estrema padronanza nella villa del cantante dei Pooh e, al momento, non risultano finestre o porte forzate. Sul fatto indaga la Squadra mobile, che per il momento non esclude l’ipotesi che i tre criminali conoscessero bene la casa: dietro il colpo, insomma, potrebbe esserci qualcuno che conosce i Facchinetti, o che per qualche ragione si è trovato a frequentare le stanze della villa di Bergamo.