Dodi Battaglia si accascia sul palco (video), concerto interrotto. Il messaggio: vi dico la verità

Momenti di paura per Dodi Battaglia, l’ex chitarrista dei Pooh amatissimo dal pubblico. Durante il concerto in piazza Maggiore a Bologna, tappa finale del suo tour, ha accusato un malore. Mentre si esibiva, si è accasciatolentamente. Lo staff ha capito che qualcosa non andava per il verso giusto ed è corso sul palco per soccorrerlo. Il concerto, naturalmente, è stato interrotto.

La prima versione sul malore di Dodi Battaglia

Inizialmente Radio Bruno ha riferito che Battaglia ha manifestato problemi di salute per gli strascichi di una infezione che lo ha colpito l’estate scorsa: «Purtroppo non è ancora riuscito a recuperare i problemi dovuti a un’infezione intestinale che, come ha detto al pubblico, lo ha colpito in estate. Ha voluto comunque provarci per festeggiare il Patrono e portare la sua musica nella sua città», aveva detto l’emittente radiofonica. «Sta bene, ma i medici hanno consigliato di interrompere il concerto che stava emozionando il pubblico di piazza Maggiore».

Il messaggio dell’ex chitarrista dei Pooh

Ma Dodi Battaglia, sui social, ha dato una versione diversa: «Ciao a tutti, mi sono svegliato, a Bologna c’è il sole, sto meglio. Voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono venute al mio concerto . Vedere Piazza Maggiore gremita mi hai riempito il cuore. Grazie. Grazie grazie ancora. Il malore che mi ha colpito ieri sera era dovuto solo in parte allo stress lavorativo del quale sono abituato ormai da cinquant’anni. Suonare e cantare su un palco non causano guai del genere. Purtroppo ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto mandarmi dei messaggi di amicizia e di conforto. Grazie vi voglio bene. Dodi».

La smentita di Roby Facchinetti su Dodi Battaglia

Nei giorni scorsi, Roby Facchinetti,via social, aveva smentito la notizia secondo la quale lui, durante la serata dedicata a Stefano D’Orazio, avrebbe lanciato sul palco un frecciatina nei confronti di Dodi Battaglia, assente all’evento per impegni personali. Facchinetti aveva scritto: «Io non mi permetterei mai di offendere un collega, ancora meno un amico, men che meno una persona con cui ho lavorato per decenni. Ho sempre difeso la storia dei Pooh e sempre difeso i Pooh, e come singole persone e come singoli artisti. Sempre, e sottolineo sempre, ho parlato bene di coloro con i quali ho scelto di condividere un’avventura fantastica, importantissima della mia vita».