Regno Unito, cala l’inflazione ma aumentano i prezzi dei prodotti alimentari e delle bollette

Nonostante il calo dell’inflazione complessiva dei prezzi nel Regno Unito, scesa al 10,1% nel mese dal 10,5% di dicembre, i costi dei prodotti alimentari rimangono ai massimi da 45 anni. L’inflazione alimentare è rimasta elevata al 16,7% a gennaio, in leggero calo rispetto al 16,8% di dicembre. Secondo l’Office for National Statistics (ONS), che ha pubblicato i dati, i prezzi dei generi alimentari sono uno dei principali fattori che alimentano l’inflazione complessiva, insieme alle bollette energetiche. I

prezzi del formaggio sono aumentati di oltre il 30% fino a gennaio, mentre gli altri prodotti di base, burro e uova, sono aumentati di oltre il 20%. I dati ufficiali mostrano inoltre che il prezzo dell’olio d’oliva, dello zucchero e del latte magro è aumentato di oltre il 40% nell’anno fino a gennaio. Grant Fitzner, capo economista dell’ONS, ha dichiarato che gli ultimi dati mostrano che i costi delle imprese stanno «aumentando più lentamente», ma ha avvertito che «i prezzi delle imprese rimangono complessivamente elevati, in particolare per l’acciaio e i prodotti alimentari». (ITALPRESS).