«Pronti gli inviti per Harry e Meghan»: dal Palazzo filtra l’indiscrezione sull’incoronazione di Carlo

Harry e Meghan saranno invitati all’incoronazione di Carlo III, che si terrà il 6 maggio. O, almeno, questo è lo schema su cui stanno lavorando gli organizzatori dell’evento, intorno al quale le speculazioni sulla presenza o meno dei duchi del Sussex si sono moltiplicate dopo l’uscita di Spare, il discusso libro del secondogenito del re.

Carlo vorrebbe Harry e Meghan all’incoronazione

A rivelare che, attualmente, si ragiona come se Harry e Meghan dovessero non solo essere invitati, ma anche presenti sono stati «insider» di Buckingham Palace, citati dal Sun. C’è una «ipotesi di lavoro», hanno spiegato, secondo cui il duca e la duchessa del Sussex ricevano un invito a partecipare alla cerimonia di Stato per incoronare re Carlo, sebbene a quanto emerso non avranno accesso al balcone reale. Una indiscrezione del Mail on Sunday della scorsa settimana andava anche oltre, sostenendo che lo stesso Carlo avrebbe chiesto all’arcivescovo di Canterbury di mediare un accordo per garantire la partecipazione di Harry e Meghan all’evento.

Il timore che la presenza dei Sussex possa oscurare la cerimonia

Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio o, comunque, non ancora. La notizia di una eventuale partecipazione della coppia, infatti, secondo alcuni media britannici, alimenta i timori di chi ritiene che la loro partecipazione possa oscurare la cerimonia, proprio alla luce delle polemiche scoppiate dopo le rivelazioni fatte da Harry nel suo libro e, prima ancora, da lui e dalla moglie nella serie Netflix che lo ha anticipato. Questioni che non smuovono l’imperturbabile postura del palazzo, dove si continua ad andare avanti “senza lamentarsi e senza dare spiegazioni”, come da consolidatissima prassi della royal family. Anche perché l’idea diffusa è che, qualunque sia l’esito, si finirà comunque a ripensare a Nanni Moretti: i Sussex si noteranno di più se andranno o se non andranno?