Prof negazionista, Valditara: “Minimizzare l’Olocausto è inaccettabile, non faremo sconti”

“Il negazionismo dell’Olocausto è assolutamente incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico. Ancor peggio nei luoghi deputati all’educazione dei giovani”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara parla chiaro. E annuncia la linea dura del governo sul caso del professore dell’Itis Curie Sraffa di Milano. Che ha interrotto una rappresentazione teatrale sulla Shoah urlando frasi negazioniste alla vigilia del Giorno della Memoria.

Prof negazionista, Valditara: inaccettabile, approfondiremo

Valditara ha spiegato che il suo ministero ha chiesto una relazione sull’accaduto e sull’operato del docente. Che ora rischia un provvedimento disciplinare. “Non faremo finta di niente” ha detto anche il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Milano, Yuri Coppi. Questi i fatti. Pietro Marinelli, docente di diritto, giovedì aveva accompagnato una delle sue classi a uno spettacolo allo Spazio Teatro 89, dal titolo Herr Doktor, su Goebbels. E aveva interrotto l’attrice che elencava il numero dei morti della Shoah urlando “questa è la vostra verità, voi state gonfiando completamente i numeri. Questa è ideologia”. “Questa è storia”, ha ribattuto l’attrice.

I profili social del docente inondati di insulti

Sull’episodio è stata depositata un’interrogazione urgente del Pd per sollecitare l’intervento del ministro Valditara. I profili social del docente sono stati presi d’assalto e inondati di insulti. “Non sono un negazionista, ho anche fatto fare ai ragazzi un approfondimento su Hannah Arendt e il suo testo La banalità del male, replica il prof. “Ma se la Shoah è un fatto storico, deve essere analizzato non in maniera ideologica. E bisogna parlare anche di altri genocidi, come quello di Pol Pot in Cambogia, di Mao in Cina, di Leopoldo II in Congo, di Miloševic in Bosnia”.