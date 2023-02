Pesaro, sentono le urla e si precipitano: studenti e prof salvano una donna aggredita dal marito

Hanno sentito le urla mentre stavano facendo ginnastica in un campetto all’aperto e, insieme alla loro insegnante, sono corsi in soccorso della donna, trovandola in macchina con il marito che le aveva messo le mani al collo. Protagonisti di questo gesto di coraggio sono stati gli studenti di una classe del liceo delle Scienze umane “Mamiani” di Pesaro, che con il loro intervento hanno salvato la moglie da una situazione che probabilmente poteva degenerare ulteriormente.

Studenti e prof salvano una donna aggredita dal marito a Pesaro

I fatti sono avvenuti intorno alle 11.30 di ieri mattina, quando i ragazzi erano intenti a svolgere attività fisica al campo da basket della zona di San Descenzio. Durante la lezione hanno sentito le urla disperate di una donna che venivano da una strada limitrofa e sono corsi per cercare di aiutarla. Nella corsa, per altro, l’insegnante è caduta e si è fratturata la caviglia. Arrivati all’auto da cui provenivano le grida, i ragazzi hanno trovato l’uomo, poi risultato essere il marito della donna, che le stringeva le mani al collo. Nonostante i tentativi di placarlo, la lite è proseguita finché sul posto non è arrivato il figlio della coppia ed è riuscito a separarli. Quando poi sono arrivate le forze dell’ordine l’uomo era scappato.

Il consiglio d’istituto li onora con un encomio

Sul caso proseguono le indagini, ma alle cronache restano il coraggio e la generosità dei ragazzi e della loro insegnante, per i quali il consiglio d’istituto ha deciso di proporre un encomio. Alla professoressa e agli alunni sono giunti anche i complimenti del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha parlato di «gesto straordinario, coraggioso, che dimostra il loro grande senso di comunità».