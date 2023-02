“Orrore, infamia, il governo causerà stragi”: delirio della Boldrini sul decreto Ong e migranti (video)

Usa parole forti, Laura Boldrini, per commentare l’approvazione alla Camera del decreto sui flussi migratori e sulle Ong, varato dal governo Meloni. L’ex presidente della Camera, alle telecamere, consegna un discorso raccapricciante per i toni apocalittici e le accuse al governo. Poi il Pd si lamenta di FdI su Cospito…

Boldrini e le accuse al governo sul decreto migranti e Ong

“Questo è un decreto che viene chiamato dei flussi migratori, in realtà aumenterà le morti in mare perché sguarnisce il mare dalle navi umanitarie che fanno soccorso, specialmente nelle acque internazionali”, attacca la Boldrini, che aggiunge: “E’ il decreto naufragi, un decreto che è contro ogni convenzione internazionale, contro la nostra stessa Costituzione e poi contro l’umanità: è un’infamia. E la maggioranza se ne assumerà la responsabilità perché è evidente che un provvedimento aumenterà i morti in mare dove nessuno va a soccorrere e non ci sarà nessuna testimonianza. Il governo esulta per questo: a me fa orrore”, dice la deputata del Partito Democratico a margine dell’iniziativa delle ong all’Hotel Nazionale.