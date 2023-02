Nuovo scivolone de “La Stampa”: racconta di liti tra Meloni e il Cav. Forza Italia: tutto inventato

La Stampa non si smentisce. Anche oggi il quotidiano diretto da Massimo Giannini non risparmia fantasiosi retroscena e ricostruzioni su presunte liti acerrime tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Questa volta è Federico Capurso a dare il meglio di sé in un pezzo dal titolo “Tregua tra Meloni e Berlusconi, ma la pace è lontana”. Nel quale si ricostruisce, con dovizia di particolari, il faticoso lavoro degli sherpa “impegnati a trovare un accordo”. Il copione non cambia: mettere alla sbarra il “pericoloso” esecutivo Meloni e alimentare zizzania tra gli alleati di centrodestra.

Nuova bufala de La Stampa su Meloni e Berlusconi

“C’è stato un momento, nel pieno dello scontro durissimo tra gli uomini di Forza Italia e i loro alleati di Fratelli d’Italia, in cui Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si sono resi conto che era necessario tirare il freno“, si legge su La Stampa. “I due non si sono sentiti, nemmeno una telefonata. E questo la dice lunga sullo stato del loro rapporto personale, oltre che politico. Ma hanno inviato i loro sherpa per siglare il cessate il fuoco. Non la pace. Quella, ormai, avrà bisogno di ben più tempo di una nottata, se mai si vorrà cercare”.

Barricate e note di fuoco del Cavaliere inventate

E giù particolari, più o meno inventati, su “barricate alzate” da parte degli azzurri, corti circuiti (sul caso Montaruli), veline e carichi di astio da entrambi le parti. Sullo sfondo di una china definita ‘pericolosa’. Per poi arrivare a una presunta nota di fuoco vergata da Berlusconi, “poi – scrive Capurso – riposta nel cassetto e riscritta interamente con intenti diplomatici e pacifici. Lontano, lontanissimo dalle intenzioni inziali”. Peccato che sia tutto falso. E smentito categoricamente dagli azzurri.

La smentita di Forza Italia: illazioni senza fondamento, noi leali al governo

“Ci troviamo costretti a dover smentire l’articolo apparso oggi sul quotidiano La Stampa a firma di Federico Capurso“, si legge in una nota di Forza Italia. “Si tratta ancora di illazioni destituite di ogni fondamento. Frutto della fantasia del giornalista e delle sue fonti, più o meno attendibili, interessati a creare, evidentemente, una inesistente disarmonia tra alleati. Da parte nostra, garantiamo totale lealtà a questo governo”.