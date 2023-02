“Non solo Sanremo, la Rai è ancora servizio pubblico?”: dibattito al Cis giovedì 23, ospite Aragozzini

Giovedì 23 febbraio alle ore 18 si svolgerà il dibattito: “Non solo Sanremo, la RAI è ancora servizio pubblico?”. Si terrà presso la sala convegni del Centro iniziative sociali di Domenico Gramazio in viale Etruria 79 a Roma. Un tema quantomai denso di spunti dopo le polemiche che hanno travolto il Festival. Per questo particolarmente atteso sarà l’intervento di Adriano Aragozzini, già patron della kermesse nelle edizioni dal 1989 al 1991.

Tra gli interventi, oltre al padrone di casa e ideatore del dibattito, Domenico Gramazio, interverranno Alessandra Necci, Francesco Puglisi, Enrico Salvatori, Giuseppe Sanzotta, direttore del Borghese. Modererà la tavola rotonda Filippo Pepe.

Sanremo, la Rai è ancora servizio pubblico?

Ne sentiremo delle belle. Lo scorso 15 febbraio c’è stato infatti un Consiglio d’amministrazione di fuoco in Rai , il primo dopo il Festival di Sanremo. Sette ore di riunione per mettere in croce l’amministratore delegato Carlo Fuortes. Maggioranza e non solo in pressing sul manager ipotizzano una cattiva gestione per mancati incassi, fino a un danno erariale rilevabile dalla Corte dei Conti. Sotto accusa il comportamento di Amadeus, Ferragni e Morandi con l’accusa della pubblicità data ai social Instagram. Che si configura come mancata monetizzazione pubblicitaria da Instagram. Ma le polemiche sono state tante: l’attacco al governo, l’ospitata di Mattarella fatta scavalcando i vertici di Viale Mazzini; l’atto sessuale simulato in platea tra Fedez e Rosa Chemical. Il tutto verificatosi – a detta dei vertici- senza che la Rai fosse al corrente di quanto si sarebbe verificato. Dunque più che mai opportuno e stimolante il dibattito di giovedì prossimo che contiene la domanda fatidica: la Rai è ancora servizio pubblico?