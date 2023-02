Blanco indagato per danneggiamento dalla Procura di Imperia per avere distrutto le rose di Sanremo

È indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento Blanco, per avere sventrato le rose di Sanremo. La Procura della città ligure ha accolto l’esposto presentato dal Codacons lo scorso 8 febbraio. L’associazione consumatori chiedeva di procedere nei confronti del cantante Blanco per la possibile fattispecie di danneggiamento. Ricordiamo la scena disgustosa: il cantante ha dato in escandescenze martedì scorso, ospite della prima serata del Festival. A causa di un problema tecnico aveva smesso di cantare «L’Isola delle rose» e aveva iniziato a prendere a calci il «giardino di rose» allestito proprio per lui sul palco. Aveva fatto a pezzi la splendida composizione floreale, frutto di lavoro e amore: «Non sentivo in cuffia, non potevo cantare – aveva poi tentato di spiegare Blanco- . Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo». Allora si diverta anche in Procura…

Soddisfstto il Codacons che all’indomani dell’esibizione di Blanco sul palco dell’Ariston aveva depositato un formale esposto alla magistratura di Imperia. “Speriamo che questa gente impari finalmente l’educazione civica e il rispetto”, dichiara all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Nell’esposto l’Associazione chiedeva alla Procura di Imperia “di procedere in base all’art. 635 del codice penale; secondo cui ‘Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui; in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; è punito con la reclusione da uno a cinque anni’, in relazione al danneggiamento della scenografia. Che ha determinato anche uno spreco di soldi pubblici”.

Blanco indagato, la soddisfazione del Condacons

Oggi la Procura, “accogliendo la nostra richiesta, ha deciso di procedere proprio per la fattispecie di danneggiamento da noi denunciata. Ma crediamo che l’indagine debba essere estesa anche alla Rai. Allo scopo di accertare se vi siano state possibili complicità da parte dell’organizzazione del Festival di Sanremo: in considerazione delle notizie apparse sui mass media secondo cui il gesto di Blanco all’Ariston non sarebbe stato imprevisto”. Blanco, il giorno dopo l’accaduto, si era scusato sui social, postando una poesia dedicata all’Ariston. Il 14 febbraio, invece, in occasione di San Valentino, il cantante ha avuto la leggerezza pubblicato la foto di una rosa, scatenando le più disparate reazioni dei suoi follower, divisi fra chi gli esprime sostegno e chi continua a criticarlo per come si è comportato.