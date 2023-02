Napoli, bomba carta esplode vicino alle Poste e a pochi metri dalla Questura e dalla caserma “Pastrengo”

Bomba carta nel centro di Napoli, che molti ritengono collegata all’escalation di violenze che recano la firma del movimento anarchico. Attimi di terrore provocati dal forte boato che si è udito intorno alle 14. La bomba carta è stata fatta esplodere in via Monteoliveto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e gli artificieri.

L’esplosione ha allarmato i residenti e i commercianti della zona. La bomba carta è stata piazzata da ignoti a pochi passi dalla Posta centrale. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine che stanno visionando le immagini di videosorveglianza della zona. Non si registrano feriti.

La struttura si trova a poche decine di metri dalla Questura di Napoli, in via Medina, e dalla sede del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, in via Sanfelice, e dalla caserma Pastrengo, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Non si esclude la pista anarchica.

Nei giorni scorsi, quando già si era accesa la discussione sul carcere duro, qualcuno aveva tracciato con la vernice spray la scritta «41 bis = tortura» su un muretto del centro direzionale di Napoli, vicino a uno degli ingressi del Palazzo di Giustizia.