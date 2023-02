Minacce a Meloni e Crosetto, solidarietà bipartisan. Ma il Pd ancora non s’è svegliato

Ha suscitato un ampio moto di solidarietà e condanna la lettera di minacce a Giorgia Meloni e Guido Crosetto recapitata al Resto del Carlino, che ieri ha anche ricevuto una telefonata anonima nella quale si preannunciava che «a Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi a Cospito». Le minacce alla premier e al ministro della Difesa, secondo quanto riferito dallo stesso quotidiano, sono in particolare relative alla guerra in Ucraina.

Le minacce a Meloni e Crosetto recapitate al Resto del Carlino

«Sempre in redazione è stata recapitata ieri anche una lettera, con toni di minaccia contro la politica della premier Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto in relazione al conflitto in Ucraina», si legge sul quotidiano, che poi riporta le frasi contenute nella lettera minatoria: «Le diamo quaranta giorni per rivedere questo atteggiamento servile. In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti».

Foti: «Qualcuno gioca ad alimentare il clima di violenza. Tutti condannino»

«Qualcuno gioca ad alimentare il clima di violenza come testimoniato dalla lettera e dalla telefonata anonima alla sede bolognese del Resto del Carlino. Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati si schiera a fianco del presidente Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto, entrambi oggetto delle minacce», ha commentato il capogruppo di FdI, Tommaso Foti. «Chi agisce nell’oscurità per creare terrore sappia che andrà a sbattere un muro compatto fatto di solidarietà politica e umana. Ci auguriamo – ha concluso Foti – che tutte le forze politiche condannino queste intimidazioni».

Solidarietà bipartisan a Meloni e Crosetto, ma il Pd pensa ancora ad altro

Oltre a diverse voci di parlamentari e ministri di FdI, Meloni e Crosetto hanno ricevuto anche la solidarietà di esponenti di altri partiti. Tra i primi a intervenire, si è registrato Giuseppe Conte. «La distanza politica su misure per famiglie e cittadini e sulla visione di Paese che mi separa dalla premier Meloni e dal ministro Crosetto non mi induce a tacere: le minacce terroristiche che sono state loro rivolte ci devono trovare uniti nella ferma condanna. Contrastiamo questo clima di odio, augurandoci – ha concluso il leader M5S – che i responsabili siano assicurati alla giustizia».

Solidarietà a Meloni e Crosetto e alla redazione del Resto del Carlino è giunta anche dal ministro della Pubblica amministrazione, l’azzurro Paolo Zangrillo: «Nessun passo indietro di fronte ad attacchi così ignobili, in alcun modo tollerabili», ha detto. Allo stato attuale, invece, nessuna condanna e nessuna solidarietà si è registrata dal Pd, forse troppo impegnato a chiedere le assurde dimissioni di Donzelli e Delmastro per accorgersi tempestivamente delle minacce al premier, a un ministro e a un giornale.