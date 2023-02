Milleproroghe, Delmastro: «Siamo soddisfatti per le misure in materia di Giustizia»

«Esprimo tutta la mia soddisfazione per le misure adottate, nel Milleproroghe, in materia di giustizia. Il governo ha fatto un grande sforzo per rinforzare gli organici civili e militari delle strutture afferenti al ministero». È quanto dichiara, in una nota, Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.

Delmastro e gli interventi nel Milleproroghe

«Abbiamo lavorato per consentire lo scorrimento delle graduatorie degli idonei nel ruolo degli agenti della Polizia penitenziaria. Abbiamo anche prorogato la validità delle graduatorie in scadenza per cancelliere esperto e direttore, per i quali prevediamo anche lo scorrimento nel prossimo futuro». Ma non solo. «Abbiamo prorogato anche i contratti in scadenza degli operatori giudiziari a tempo determinato esclusi dalla stabilizzazione dello scorso dicembre», aggiunge Delmastro. Questo, «affinché anche loro possano maturare i requisiti richiesti e giungere finalmente alla stabilizzazione».

«Il governo dimostra di lavorare con serietà»

«Importante anche la risposta data alla domanda di giustizia dei cittadini abruzzesi che, in attesa di una complessiva riforma della geografia giudiziaria che tenga finalmente conto delle esigenze della giustizia di prossimità, potranno continuare a usufruire dei servizi garantiti dai tribunali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano. Ancora una volta il Governo Meloni dimostra di lavorare con serietà e responsabilità per il bene della Nazione, per una giustizia più giusta e più vicina alle esigenze dei cittadini».