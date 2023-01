Delmastro sfotte Saviano: “Se sapeva dov’era Messina Denaro perché non ce l’ha detto?” (video)

“Saviano sapeva dove era? E perché non lo ha detto?”: Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, si fa beffe dello scrittore di “Gomorra”, che il giorno della cattura del boss Matteo Messina Denaro si era quasi rammaricato, cercando di sminuire l’evento, anzi, accusando il governo Meloni di essere “il meno contrario alla mafia”. Saviano disse che Messina Denaro “è stato preso dove tutti sapevano che era”, tesi astrusa alla quale Delmastro ha opposto, nel dibattito a Omnibus su La 7, una sagace ironia.

Delmastro nega blitz sulle intercettazioni e risponde a Saviano su Messina Denaro

“Non depriveremo mai la magistratura di un così potente ed essenziale strumento per accertare determinati reati e fronteggiare la criminalità organizzata. La Meloni ha detto che mai priveremo la magistratura di questo strumento fondamentale. Se poi non si può dire che non si può neanche parlare di una stretta su un cortocircuito in particolare… Se poi anche di fronte alla cattura di Messina Denaro si devono dire cose…”. E qui Delmastro ha parlato di Roberto Saviano:“Se sapeva che era lì da una vita, mi chiedo perché non lo abbia detto così lo prendevamo prima. È una vittoria dello Stato, è una vittoria di tutti, siamo tutti contenti…”.