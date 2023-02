Messina Denaro: spunta l’audio dove impreca contro Falcone e sulla strage di Capaci (video)

Bloccato nel traffico “per le commemorazioni di sta minchia”. Sono le parole choc riferite al ricordo della strage di Capaci usate dal boss della mafia Matteo Messina Denaro mentre si trova in autostrada in direzione Palermo, il giorno 23 maggio 2022.

Come testimonia anche una foto diffusa dai Carabinieri del Ros, MMD si trova in auto, in autostrada, incanalato in un fiume di macchine, quando invia un file audio in una chat di gruppo. Usando toni sprezzanti, racconta di essere bloccato nel traffico per via della commemorazione della strage di Capaci (per la quale è stato condannato all’ergastolo in I grado come mandante ed è in corso il processo di Appello a Caltanissetta): “E io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè nel senso, non bucate, sull’asfalto, non si muove, per le commemorazioni di sta minchia…”, dice il boss.

Il vocale fu mandato in una chat di gruppo il 23 maggio 2022, nel trentennale della strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Stasera Giletti farà ascoltare gli audio di Messina Denaro su Capaci

Il testo delle conversazioni del boss è stato anticipato al Corriere della Sera dalla trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’Arena”che questa sera su La7 farà ascoltare diverse chat vocali inviate dal capomafia a due amiche. Messina Denaro, che non avrebbe rivelato alle donne la sua identità, raccontava loro della sua malattia e si confidava. “Mi sento abbandonato. Come un randagino con una gamba spezzata in mezzo a una pozzanghera durante questa notte di Natale. Tutto questo per me è lo squallido avrei bisogno di affetto. Ma è giusto elemosinare affetto?”, scriveva.

In uno dei messaggi il boss, che aveva raccontato di essere un imprenditore divorziato, riferisce di un desiderio espresso dalla madre. “C’è Anna, sarebbe la ragazza che sta assieme a mia madre. Ieri sera mi cerca ha trovato un foglio scritto di pugno di mia madre. Si rivolge a me e dicendo che quando sarà morta, al suo funerale ma chi lo dice che io muoio dopo di lei. Lei non lo sa questo ma lo so io, – commenta – vuole la banda musicale che deve suonare un unico motivo la marcia del kaiser quella che fanno a Vienna per il capodanno. E quindi ora vuole sta cosa allora si deve fare perché le volontà delle persone si mantengono”.