L’anarchico Valitutti: “Se Cospito muore colpiremo i suoi assassini”. Foti: “La sinistra che dice?”

“Accogliamo con stupore le minacce dell’anarchico Valitutti, se muore colpiremo i suoi assassini, che tenta di difendere Alfredo Cospito al 41 bis. Vogliamo sapere cosa ne pensano le forze politiche di opposizione”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti sulla incredibile intervista rilasciata dal ‘carismatico’ esponente degli anarchici all’HuffPost sul caso Cospito. Che sta infiammando il dibattito politico e non solo.

Valitutti spara a zero, Foti: “E la sinistra che dice?”

“Visto il clima di confusione mediatica che si è creato nelle ultime ore sulle posizioni dei vari partiti sul regime carcerario duro a Cospito, vorremmo capire – incalza Foti – cosa ne pensano di queste gravissime intimidazioni. Non vogliamo che qualcuno provi a distorcere e minimizzare anche queste minacce. E per questo ci aspettiamo che tutte le forze politiche le condannino senza esitazioni. Fratelli d’Italia non si farà certo intimidire – conclude la nota – e proseguirà la sua azione politica in favore del 41 bis per terroristi e mafiosi”.

L’anarchico minaccia lo Stato sull’HuffPost

Intervistato dal quotidiano online, Lello Valitutti, già protagonista di un sit in a favore di Alfredo Cospito, spara a zero. E minaccia: “Se Cospito dovesse morire in carcere spareremo ai suoi assassini”. Parole come proiettili che in un primo tempo HuffPost ha deciso di non diffondere. Poi, ottenuta la conferma dall’anarchico, ha deciso di pubblicare.

L’imbarazzo del quotidiano online e la doppia intervista

“Abbiamo deciso di intervistare Pasquale Valitutti per sentire anche l’opinione di uno degli esponenti più rappresentativi dell’anarchia italiana”, comunica il quotidiano. “Nell’intervista Valitutti ha scelto di usare espressioni violente, minacciose, probabilmente con rilievo penale, nei confronti dei carcerieri (nel senso più ampio) di Alfredo Cospito. Abbiamo pensato di prenderci qualche ora di riflessione, per evitare la sciatteria in favore del sensazionalismo, e stamattina abbiamo risentito Valitutti, il quale ha confermato e se possibile indurito le sue posizioni”.

L’appello dell’anarchico al Papa: si occupi di Alfredo

Valitutti si è fatto notare di recente durante il presidio a Roma a sostegno di Cospito detenuto in regime di 41bis, in sciopero della fame da diversi mesi. E aveva denunciato il presunto ‘silenzio dei potenti’. E invitato papa Francesco a parlare di Cospito. “Lui che dice di essere il difensore dei poveri, dei deboli e degli oppressi, che parli di Alfredo”.