“La traversata della Destra”, il decennio vincente di FdI nel nuovo libro di Baldoni

Uscirà dopo il 20 marzo “La traversata della Destra”, il nuovo libro di Adalberto Baldoni, il più autorevole storico della destra, scritto a quattro mani con Federico Gennaccari, per raccontare più di 75 anni di politica e cultura: dalla fondazione del Msi fino a Fratelli d’Italia (passando per An e il PdL); arrivando alle regionali di Lazio e Lombardia di due settimane fa che hanno confermato la fiducia degli italiani nel governo Meloni.

Il nuovo libro di Adalberto Baldoni e Federico Gennaccari

Un libro per far capire che Fratelli d’Italia non nasce dal nulla e approfondire gli ultimi dieci anni. Che per Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Fabio Rampelli non sono stati facili ma che si sono rivelati vincenti. Determinante il ruolo della Meloni che da primo leader donna di un partito in pochi anni è riuscita a conquistare gli italiani e a diventare la prima donna capo del governo.

“La traversata della Destra”: 75 anni di politica e cultura

Il saggio è frutto di un minuzioso e capillare lavoro di ricerca, con testimonianze, interviste a politici, saggisti, intellettuali, storici, dirigenti e militanti di ieri e di oggi; passando attraverso le polemiche e le divisioni nel centrodestra, gli attacchi e gli insulti di avversari e opinionisti; le manifestazioni, i congressi, i sondaggi, l’utilizzo dei “social” e le elezioni amministrative, politiche ed europee.

Verità storica e inediti

Sono circa 400 pagine di testo, corredato da più di 300 fotografie, alcune anche inedite. A tale proposito gli autori hanno cortesemente rifiutato l’ offerta di una nota casa editrice a cui interessavano i temi trattati nel libro ma pretendeva di limitare il numero delle pagine. Gli autori inoltre hanno tenuto a chiarire che le vicende illustrate si attengono scrupolosamente agli eventi che si sono verificati, dal 1946 al 2023, nel rispetto della verità storica. Gli uomini scompaiono, i libri restano.