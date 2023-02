Un anno di guerra, lo straziante racconto di Kiev (video). Zelensky: «Vinceremo»

«Un anno di lacrime, un anno di eroismo, un anno di dolore, un anno di speranza, un anno di resistenza, un anno di unità, un anno di invincibilità, un anno che prosegue…». A un anno dall’invasione, l’Ucraina ricorda in un video molto commovente cosa sono stati questi 365 giorni sotto il fuoco russo. «Il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistere e combattere», ha scritto su Twitter Volodomyr Zelensky, postando il video e ribadendo che «è stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità». «Quest’anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!», ha aggiunto il presidente ucraino, che poi ha guidato le commemorazioni in piazza Sofia a Kiev, dove ha anche consegnato le medaglie al merito ad alcuni soldati.

Il 24 febbraio di un anno fa «è stato il nostro giorno più lungo», ha detto poi Zelensky in un messaggio diffuso su Telegram. «Siamo sopravvissuti al primo giorno della guerra su vasta scala. Non sapevamo cosa avrebbe portato il domani, ma capivamo chiaramente che per ogni domani bisogna combattere. E abbiamo combattuto». In piazza Sofia, poi, ha allargato lo sguardo su ciò che per il mondo ha significato quella data, indicandola come «il giorno più duro della storia moderna». «Il fatto che siamo qui ora, che stiamo svolgendo una commemorazione all’aperto, dimostra che se l’Occidente continuerà a sostenere l’Ucraina, l’Ucraina alla fine prevarrà», ha sottolineato il presidente ucraino, aggiungendo che «l’Ucraina ha ispirato e unito il mondo».

Zelensky quindi ha chiamato un minuti di silenzio in ricordo delle vittime e si è rivolto ai soldati indicandoli come «le persone più importanti», quelle «grazie ai quali la vittoria è più vicina». «È grazie a voi se l’Ucraina esisterà», ha detto, aggiungendo che «siamo orgogliosi di voi», è grazie a voi che «l’Ucraina è viva».

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023