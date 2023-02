Ucraina, il piano di pace della Cina in 12 punti: rispetto della sovranità e revoca delle sanzioni

Primo passo, un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina nel primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. La Cina presenta un piano di pace per l’Ucraina, Pechino cala le sue carte e propone l’avvio di un dialogo, individuato come l’unico percorso utile a risolvere la crisi ucraina. Sono questi i primi dei dodici punti contenuti nel piano di pace elaborato dal presidente cinese Xi Jinping e diffuso questa mattina dal suo ministero degli Esteri per mettere fine al confitto ucraino, di cui oggi ricorre l’anniversario. Rivendicando la sua posizione di neutralità nel conflitto, la Cina ha anche affermato che ”non ci sono limiti” nella sua relazione con la Russia e ha spiegato di non voler criticare l’invasione. A essere sotto accusa, per Pechino, è invece la comunità internazionale, alla quale viene chiesto di revocare le sanzioni imposte nei confronti di Mosca. L’Occidente, per la Cina, è infatti colpevole di ”aumentare il livello del conflitto” fornendo armi all’Ucraina.

Il voto dell’Onu sull’Ucraina e la condanna dell’invasione russa

Stanotte l’Assemblea generale delle Nazioni aveva adottato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti la risoluzione con cui sottolinea “la necessità di raggiungere al più presto possibile una pace giusta, duratura e complessiva” alla guerra in Ucraina e chiede alla Russia “il ritiro immediato, completo e incondizionato di tutte le forze sul campo”. Oggi è in programma il consiglio di sicurezza dell’On alla quale sarà presente anche il segretario di Stato americano Antony Blinken e non si esclude che possa essere quella la sede. Nuland ha poi sottolineato l’importanza che ogni accordo per mettere fine alla guerra preveda una pace giusta e duratura: “Non può essere semplicemente un cinico cessate il fuoco che concede ai russi il tempo di andare a casa, riposare, rifornirsi e tornare. Ma se Xi Jinping riuscisse a far uscire Putin e il suo esercito dall’Ucraina, credo che tutti applaudiremmo e daremmo un prezzo alla pace”.