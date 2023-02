“Io ricordo”: la frase illuminata dal tricolore sulle facciate di Palazzo Chigi, Senato e Colosseo (video)

Dal Colosseo a Palazzo Chigi passando per il Senato della Repubblica: alcuni luoghi simbolo dell’Italia, in occasione della Giornata del Ricordo, sono illuminati dal tricolore fino a domani mattina all’alba. In particolare, al centro della facciata della sede del governo è proiettata da questa sera la frase “Io Ricordo”.

“Io ricordo”: il toccante omaggio video

Per il Giorno del Ricordo anche il Palazzo del Senato si illumina con le luci del tricolore della bandiera italiana, mentre alla Camera, per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, sono state messe in facciata le bandiere a mezz’asta.

Sangiuliano: “Commemorazione anche sul Colosseo, simbolo universale”

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, hanno presenziato all’accensione della proiezione che ha proietta i colori della bandiera italiana sul celebre monumento. “Penso che il Colosseo sia un monumento universalmente noto che in un certo senso è anche uno dei tanti simboli importanti dell’Italia. Quindi c’è parso di sottolineare, tra le tantissime iniziative assieme all’illuminazione della facciata di Palazzo Chigi, di sottolineare il Giorno del Ricordo anche con questa illuminazione del Tricolore”, ha detto il ministro Sangiuliano.

Lollobrigida: “Una pagina di storia per troppo tempo dimenticata”

“Ringrazio sentitamente il ministro Sangiuliano – ha dichiarato Lollobrigida – che ha voluto che uno dei monumenti principali d’Italia e il principale di Roma potesse descrivere quanta voglia ci sia di ricordare una delle tragedie che ha colpito il nostro popolo. Ricordare per non ripetere tragedie simili. E’ importante che il ministro della Cultura abbia voluto dedicare al Colosseo questa giornata straordinaria che finalmente restituisce dignità a una pagina di storia che per troppo tempo è rimasta dimenticata”.

“Oggi il tricolore illumina Palazzo Chigi nel Giorno del ricordo: un gesto ricco di significato voluto da Giorgia Meloni per non dimenticare l’orrore delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”, ha scritto su Twitter il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.