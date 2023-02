I 90 anni di Yoko Ono: il legame con John Lennon e l’ombra dello scioglimento dei Beatles

Artista e musicista giapponese naturalizzata statunitense, raggiunge la fama internazionale con il matrimonio e la successiva carriera artistica con John Lennon dei Beatles. Yoko Ono, 90 anni il 18 febbraio, è fra i primi membri di Fluxus, un’associazione libera di artisti d’avanguardia, che si sviluppa all’inizio degli anni Sessanta. È tra i primi artisti ad esplorare l’arte concettuale e le performance artistiche. Un esempio “Cut Piece”, performance durante la quale rimane seduta su un palco invitando il pubblico a tagliare con delle forbici i vestiti che lei stessa indossa, fino a rimanere nuda.

Il primo incontro con John Lennon risale al 9 novembre 1966, quando il cantante inglese visita un’anteprima di una sua esibizione presso l’Indica Gallery di Londra. Inizieranno a frequentarsi solo dopo due anni, in seguito al divorzio di Lennon dalla prima moglie Cynthia. John Lennon e Yoko Ono si sposano il 20 marzo 1969 al Rock di Gibilterra. Il figlio Sean, nasce il 9 ottobre 1975, lo stesso giorno del padre. Lennon citerà Yoko in molte delle sue canzoni. Ancora nei Beatles scrive “The Ballad of John and Yoko”, la menziona implicitamente in “Julia”, poi altre canzoni sono “Oh Yoko!” e “Dear Yoko”.

Yoko Ono e Lennon collaborano in molti album, a partire dal 1968, prima dello scioglimento dei Beatles. Molti critici attribuiranno la presenza di Yoko Ono nella vita di Lennon come la vera causa di scioglimento del gruppo. (ITALPRESS).