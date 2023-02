Giorgia contro Giorgia, arriva il bis: “Non ho votato Meloni, sui migranti spero sappia che cosa fare…”

Su tutti i giornali di oggi campeggiano interviste-confessione di Giorgia, la cantante reduce dal festival di Sanremo, non premiata dalla classifica finale. Nei colloqui con i giornalisti, Giorgia racconta, in particolare, del periodo difficile vissuto dopo l’emergenza-Covid, che l’aveva quasi indotta a lasciare il mondo della musica. In un solo caso, nell’intervista al “Corriere della Sera“, la cantante torna sulle polemiche scaturite dalle sue prese di posizione “politiche” nelle settimane che avevano preceduto le elezioni Politiche di settembre, con quel “meme” nel quale ironizzava pesantemente contro Giorgia Meloni.

Giorgia, la cantante, contro Giorgia Meloni, la premier

Giorgia parla delle sue priorità politiche, i temi dell’emergenza climatica e quello dei migranti, nel primo caso trattata anche in una canzone scritta con Elisa. “Sono argomenti che condividiamo. Francesca Michielin ha ragione. Gli artisti devono schierarsi e non pensare solo a follower e cuori”. Anche contro Giorgia Meloni, le chiedono. “Spero che il primo ministro sappia cosa fare. Se le cose giuste le fa chi non ho votato va bene lo stesso”. E il meme contro la Meloni («Anche io sono Giorgia ma non rompo i cogl… a nessuno») che fece arrabbiare Meloni è archiviata? “Era un meme che ho riportato, non l’ho fatto io… Pensavo che avremmo riso tutti, lei compresa, invece abbiamo riso in tre… Spero che quando mio figlio crescerà saprà che mamma credeva in qualcosa”.

Il tema delle donne al festival di Sanremo

“Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Ho anche pensato di ritirarmi, non avevo più punti di riferimento. Molti sono morti. Adele e Beyoncé sono dei mostri… fra le nuove amo Cleo Soul e Rosie Lowe ma ero disorientata. È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare. Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo…”, racconta Giorgia, che poi parla del Festival di Sanremo e del suo nuovo album, “Blu ¹”. E il tema delle donne? Mai citare la Meloni, in questo caso… “A Sanremo è andata così. Non credo ci sia volontà di non far emergere le donne. La presenza femminile nella musica riflette quello che accade nel Paese. Ma il clichè sta cambiando: sempre più donne sono anche musiciste, produttrici e autrici”. E premier, poteva ricordare…