“Fornisce materiale per le armi nucleari russe”: l’imprenditore italo-svizzero Walter Moretti nella black list Usa

C’è anche l’imprenditore svizzero-italiano Walter Moretti nella lista delle persone colpite dalle nuove sanzioni Usa. L’uomo d’affari è accusato da Washington, assieme alla sua rete di soci e aziende, di aver procurato attrezzature per i laboratori di armi nucleari russi e di aver fornito tecnologie e attrezzature occidentali ai servizi di intelligence e all’esercito di Mosca.

Secondo Washington, Moretti con la sua rete di soci e aziende ha segretamente procurato tecnologie e attrezzature occidentali sensibili per i servizi di intelligence russi e l’esercito russo, comprese presse idrauliche, pacchetti di armamenti e attrezzature per i laboratori di armi nucleari russi. Sanzionati anche cittadini svizzeri e tedeschi soci in affari di Moretti. Il presidente Biden firmerà anche un proclama per aumentare i dazi su alcuni prodotti russi importati negli Stati Uniti, inclusi 100 metalli, minerali e prodotti chimici russi per un valore di circa 2,8 miliardi di dollari.

Come riporta il documento del dipartimento del Tesoro Usa, “Moretti è stato punito per aver agito o preteso di agire per conto, direttamente o indirettamente, del governo della Federazione Russa”. Con lui sono stati sanzionati “il cittadino tedesco Markus Gerhard Mueller, i cittadini svizzeri Ronald Eric Cosman e Bruno Koller, nonché la società con sede in Svizzera Swisstec“, che “hanno assistito Moretti nell’approvvigionamento di tecnologie occidentali sensibili e attrezzature per i servizi segreti russi e l’esercito russo”.

L’imprenditore italo-svizzero “ha anche utilizzato le sue società con sede negli Emirati Arabi Uniti, Taerio Limited e Tamyna FZE, nei suoi piani di approvvigionamento segreto”, anch’esse incluse nelle sanzioni come “la società con sede a Malta, Stratton Investment Group LTD, è di proprietà di Taerio Limited.

“Il cittadino svizzero italiano Frederic Pierre Villa e Moretti sono nel consiglio di amministrazione di Stratton Investment Group LTD”. Anche Villa è stato sanzionato “per essere un leader, funzionario, dirigente senior o membro del consiglio di amministrazione di Stratton Investment Group LTD”. Infine, “la società con sede in Svizzera Tamyna AG ha inviato numerosi bonifici di grandi dimensioni alla società di Moretti, Taerio Limited” ed è stata inserita nelle sanzioni per “aver materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico per, o beni o servizi a sostegno di Walter Moretti”.