Fedez si scusa per la balbuzie: «Ci metto un po’ a formulare le frasi». Follower preoccupati

Sta destando un certo allarme sui social l’ultimo video postato da Fedez, nel quale il cantante, in difficoltà nel parlare, si scusa per la balbuzie che ha «da un po’ di tempo» e per il fatto che ci mette «un po’ di tempo a formulare una frase». Il video è una risposta a un attacco di Selvaggia Lucarelli sulle uova di Pasqua brandizzate con il nome del cantante e legate a un’iniziativa di beneficenza. Lei contestava la mancanza di trasparenza, lui ha replicato spiegando l’iniziativa. Tutto questo, però, sui social è passato in secondo piano di fronte all’ipotesi che Fedez stia attraversando un momento particolarmente difficile dal punto di vista emotivo.

La preoccupazione social per la balbuzie di Fedez

Spezzoni delle storie che Fedez ha dedicato alla questione Lucarelli sono stati ampiamente rilanciati su Twitter, dove i commenti sono andati per lo più nella direzione della preoccupazione. «Non so cosa stia succedendo a Fedez, ma mi spezza il cuore vederlo così», ha scritto Andy. «Le ultime Stories sul profilo Instagram di Fedez sono un colpo al cuore», ha commentato Mario. «Lasciando da parte tutto sto casino mediatico, spero davvero che Fedez si riprenda, sta vivendo sicuramente un periodo difficile dove tutti sono contro di lui. Spero che possa ritrovare il suo equilibrio», ha auspicato Margot. Naturalmente c’è anche chi ha insinuato si trattasse di una messinscena, ma si tratta davvero di commenti residuali.

Il precedente in conferenza stampa

Il rapper, come ricorda il Corriere della Sera, aveva già manifestato qualche difficoltà a parlare un paio di giorni fa, nel corso della conferenza stampa per la presentazione del podcast Wolf. Anche in quella occasione aveva esplicitato che «spero di non balbettare come oggi, perché mi è partita la balbuzie». Il problema, invece, non era apparso particolarmente marcato nei video con cui il cantante ha rotto il lungo silenzio social seguito a Sanremo, che per lo più era stato letto come la conferma della crisi con la moglie Chiara Ferragni, anche alla luce della prolungata mancanza di foto di coppia. Si tratta dei messaggi contro Mario Giordano per la vicenda della presunta inchiesta di Fuori dal Coro sulla sua ipotetica omosessualità. A riguardare il video oggi, con maggiore attenzione, però, non si può escludere che già lì Fedez dovesse controllare il flusso delle parole. Detto ciò, non ha alcun senso mettersi a cercare di capire fino all’ultimo dettaglio, a vivisezionare, a fare illazioni su quali siano le cause del suo disagio. Fedez spesso farebbe bene a tacere, ma non ci può essere alcun tentennamento nell’augurargli di poter presto superare il problema, pure se questo comporta che ricominci a sparare scemenze a raffica.