Fedez fa il bullo con Mario Giordano e gli dà del “castrato”. Smentita l’inchiesta denunciata dal rapper

Fedez torna a far parlare di sé e come ci ha ormai abituati, lo fa nel peggiore dei modi possibili. Nel suo profilo social posta una sequela di insulti violentissimi rivolti a Mario Giordano, reo, a detta del rapper, di aver avviato un’inchiesta per il programma “Fuori dal Coro”, sulla sua presunta omosessualità. Fa sentire anche la voce di una giornalista senza però farne il nome. Il tutto viene prontamente smentito da Giordano in una nota postata sulla pagina ufficiale del programma che recitava così : “ Caro Fedez. Ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti. “

Mario Giordano, contattato da Fanpage ha dichiarato: “La giornalista è una scheggia impazzita”, lasciando intendere che la giornalista abbia preso iniziativa in autonomia. Fedez però non ci sta e inizia a fare video pregni di insulti del tipo: “Credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c… come questa. Caro Mario Giordano e cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo”.

E poi continua: “Perché mai Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti, vi siete presi male? Mario Giordanino. Teste di caxxo”. Ma il vero pezzo forte arriva con questo violento affondo: “Comunque dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me? Per favore io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, se lo domandano in tanti secondo me, ciao Marietto (scimmiotta la voce femminile)”.

Come se non gli fosse sufficientemente bastata la bella figura rimediata a Sanremo quando si è messo a mimare in prima fila quel volgare amplesso, ha voluto dimostrare che il fondo, una volta raggiunto, può essere scavato. La libertà di critica è intoccabile, ma offese da bulli, come queste, non sono tollerabili. E se ancora non bastasse ecco l’altra perla: “Mario metti le labbra a cuoricino e baciamelo”. Una provocazione che si commenta da sola.

Tanti gli attestati di solidarietà giunti a Mario Giordano, arrivati dal mondo del giornalismo e da quello politico. Matteo Salvini scrive: “Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita.” È proprio questo il punto, quelli che si ergono a paladini dell’inclusione, che invocano rispetto, spesso, sono i primi a non rispettare!