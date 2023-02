Farmaci, sempre più italiani scelgono di acquistarli nel canale digitale: tutti i dati

Sempre più italiani scelgono di acquistare farmaci nel canale digitale. Doveecomemicuro.it, il primo portale di Public Reporting in ambito sanitario, ha realizzato una survey che traccia un quadro dettagliato dell’e-commerce in farmacia e intervistato alcuni professionisti che operano nel settore in posizioni apicali. Più del 53% dei consumatori intervistati da Doveecomemicuro.it ha effettuato acquisti da una farmacia online negli ultimi 12 mesi. Nel 47,1% dei casi la farmacia viene selezionata in base ad una ricerca su Google; minore l’impatto di pubblicità sito (23%), passaparola-amici (15%) e social media (13,8%). La motivazione che sostiene il ricorso all’e-commerce è nel 19,4% dei casi il risparmio. I prodotti più venduti sono gli integratori (30,3%), seguiti da farmaci da banco (23,4%), parafarmaci (15,2%), cosmetici (12,4%) e dispositivi medici (11,7%). Il principale valore aggiunto rispetto all’acquisto nella farmacia di zona viene riconosciuto essere la consegna a domicilio (22,1%), mentre fra i fattori frenanti spicca (29%) il timore che i prodotti non siano originali. (ITALPRESS).