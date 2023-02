Elezioni, Berlusconi: «Gli elettori premieranno la serietà, la concretezza e il garbo di Fontana»

«Domenica e lunedì prossimi i cittadini della nostra Lombardia confermeranno il presidente Fontana e la coalizione di centrodestra alla guida della nostra Regione. In Lombardia noi vinciamo regolarmente da quasi trent’anni, dal 1995, senza interruzioni». Lo ha detto Silvio Berlusconi in un video messaggio a una iniziativa elettorale di Forza Italia per tirare la volata al governatore uscente in Lombardia, Attilio Fontana.

Berlusconi sul buon governo del centrodestra

«Il buon governo del centrodestra – ha rivendicato l’ex premier – ha fatto della Lombardia una delle regioni più avanzate d’Europa, un modello apprezzato e studiato nel mondo. Io l’ho ripetuto spesso in questi giorni: sono orgoglioso di essere un figlio di questa terra lombarda, sono orgoglioso che la mia famiglia abbia qui le sue radici, sono orgoglioso di aver vinto qui le mie scommesse di imprenditore. Sono orgoglioso di condividere i valori di una terra al tempo stesso industriosa e solidale, rivolta al futuro ma orgogliosa della sua storia, proiettata in Europa mantenendo una forte identità territoriale».

«Qui abbiamo realizzato il miracolo del 1994»

«Lo spirito imprenditoriale, l’etica del lavoro, la sensibilità sociale – ha sottolineato il Cav – sono valori tipicamente lombardi, e sono i nostri valori. Anche per questo Forza Italia è nata qui, qui abbiamo ottenuto i nostri primi successi, qui abbiamo realizzato il miracolo del 1994». E infine: «Sono convinto che domenica e lunedì gli elettori della Lombardia sapranno capire la differenza tra noi e gli altri e sapranno scegliere. Sapranno premiare il nostro trentennale buon governo, sapranno premiare la serietà, il garbo, la concretezza di Attilio Fontana confermandolo presidente della Regione come assolutamente si merita».

E sul governo: «Si va bella direzione giusta»

Poi commentando l’operato del governo Meloni che ha appena superato i primi 100 giorni di vita ha sottolineato: «Ho accennato poco fa, ringraziando i ministri, all’eccellente lavoro che stanno facendo, insieme ai nostri parlamentari, per cambiare l’Italia. Il governo in poche settimane ha messo a fuoco alcuni obbiettivi importanti, che corrispondono ai nostri impegni in campagna elettorale. Sul fisco, sulle pensioni, sul lavoro per i giovani, sulla giustizia, sulle altre grandi riforme. Certo, finora è stato indicato un percorso, si sono mossi soltanto i primi passi, ma stiamo andando nella direzione giusta».