“Destra brutta brutta”: dalla Fornero insulto grave al governo Meloni a “Piazza Pulita” (video)

Inizia in modo felpato Elsa Fornero, ospite di Corrado Formigli: “Meloni ha un atteggiamento prudente”. Poi tutto il livore di un pregiudizio inaccettabile detto in quella maniera che abbiamo ascoltato. L’ex ministro della famigerata riforma delle pensioni ancora dispensa consigli che naturalmente sono contrari all’operato del governo. Ma non soddisfatta elargisce insulti e goidizi molto gravi con estrema disinvoltura. Inimmaginabili se fossero rivolto al versante centrosinistra. Naturalmente Alessandro Formigli non la interrompe, anzi, pare quasi soddisfatto da queste parole inascoltabili. In collegamento la professoressa ha dichiarato a proposito di Giorgia Meloni: “C’era un timore perché è appoggiata da persone di destra brutta, proprio brutta”, ha detto l’economista ed ex ministra del Lavoro. Che poi ha aggiunto altro fiele: “Lei prima poteva anche dare l’impressione di essere quella della campagna elettorale, quella un po’ sguaiata e comunque molto aggressiva. Ebbene lei ha adottato una postura, un atteggiamento prudente”.

Fornero indecente: “Destra brutta brutta”

Un pensiero assurdo, ingeneroso, campato in aria, lesivo di chi oggi presiede le istituzioni. Nessuno che le abbia chiesto conto a chi alludesse con “destra brutta brutta”: ministri, premier, vice premier, sottosegretari? Nessuno, poi, che abbia fatto notare alla Fornero che le sue parole sono uno schiaffo a un elettorato convinto di votare e rafforzare proprio la destra e il centrodestra. Dopo un risoltato elettorale regionale così limpido solo Formigli poteva pensare ad invitare la Fornero. Che con il suo tono falsamente sobrio è capace di fare affermazioni tanto brutali e volgari contro un’intere classe dirigente. La prof si erge a giudice col ditino alzato e “promuove” (per gentile concessione) la Meloni che avrebbe adottato questo tipo di atteggiamento prudente “innanzitutto su tema della lagge di bilancio; che poteva essere fatta in modo da destare subito un’attenzione dei mercati finanziari, della speculazione finanziaria; e quindi portare subito un grave danno al Paese sotto forma di un aumento dello spread. Che questo non sia accaduto le va comunque riconosciuto“. Grazie, che delicatezza.

Fornero oltre il limite contro governo e Meloni

Ma poi si avventura nella solita narrazione mainstrem, perché secondo l’economista non si può parlare di “buon governo: perché il buon governo non è il governo di un presidente che annuncia un provvedimento e poi lo ritira; non è un governo che dice ‘a noi interessa aiutare chi vuole fare’ e nel frattempo ti prende delle misure che sembrano voler incoraggiare l’evasione fiscale, il lavoro sommerso, problemi storici della nostra economia”. La solita solfa smentita dai fatti. Ma si sa, siamo su La 7. Non a caso sono Floris e Formigli a palleggiarsi la Fornero come ospite. Quando c’è da sputare fiele sul governo la prof sale in cattedra. E nessuno osa smentirla”. Finché un certo pensiero vince nei talk show e perde nel Paese, va bene così. A parte il disgusto che viene ad ascoltare certi giudizi.