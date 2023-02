Delmastro, le opposizioni minacciano l’Aventino. FdI: “Provocazione inaccettabile, basta teatrini”

Le opposizioni non mollano lo stanco copione delle dimissioni di Andrea Delmastro. “Colpevole”, a loro dire, di aver diffuso il report della visita in carcere di una delegazione all’anarchico Cospito. E ad altri detenuti accusati di mafia. Una relazione che mette in seria difficoltà il Nazareno. Che denuncia la violazione di dati sensibili, smentita categoricamente dal ministro Carlo Nordio.

Le opposizioni minacciano: se Delmastro è in aula, non partecipiamo

“Lo avevamo già annunciato, comunicato a FdI. E lo ribadiamo oggi. Non parteciperemo a nessuna seduta di aula o commissione dove sarà presente il sottosegretario Delmastro in rappresentanza del governo”. Così su Twitter Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. Identica la recita dei 5Stelle. Il fronte giallorosso continua a processare il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, che è nel pieno delle sue funzioni. Il partito di Conte insiste con le minacce. I senatori grillini sono pronti ad abbandonare l’Aula nel caso in cui oggi pomeriggio a seguire i lavori del Senato dovesse esserci Delmastro.

L’Aventino di Pd, 5Stelle e Sinistra Verdi in cerca di riflettori

Neanche a dirsi all’Aventino annunciato da Pd e 5Stelle si uniscono i Verdi-Sinistra italiana con il capogruppo Peppe De Cristofaro che punta i riflettori contro Nordio, che non dovrebbe farsi rappresentare in Parlamento da Delmastro. “Se così fosse non parteciperemo alle sedute di Aula e Commissione. Delmastro ha dimostrato di non essere all’altezza del ruolo istituzionale che ricopre“.

FdI: basta teatrini, Delmastro è nel pieno delle sue funzioni

Puntuale e senza sconti la replica dei capigruppo di FdI di Camera e Senato Tommaso Foti e Lucio Malan. “Nel momento in cui il presidente Meloni è a Kiev a rappresentare la vicinanza al popolo ucraino. Non solo da parte della maggioranza ma di tutta la nazione, il Pd non trova di meglio da fare che continuare a portare avanti la propria gara congressuale. E, con i 5 Stelle, ad attaccare il governo. L’asserita superiorità morale della sinistra – spiegano Foti e Malan – cozza contro gli atteggiamenti politicamente irresponsabili adottati. Che oltraggiano le istituzioni. Il sottosegretario Andrea Delmastro è nel pieno delle sue funzioni di governo. E le eserciterà fino in fondo. Non saranno le posizioni ostruzionistiche delle opposizioni a farlo desistere dal proprio lavoro istituzionale”.

Buonguerrieri: non ci piegheremo alle loro minacce

L’atteggiamento assunto oggi dalle opposizioni verso Andrea Delmastro – scende in campo anche Alice Buonguerrieri – non solo è irrispettoso per le istituzioni. Ma instaura un clima di intimidazione nei confronti di un esponente del governo. Suggeriamo al Pd e ai M5S di abbandonare la strada dell’ostruzionismo che fa danni solo agli italiani. Fdi non si piegherà alle loro minacce”.