Delmastro al Pd: avete fatto l’inchino ai mafiosi. Dem furiosi: è un fascista, lo quereliamo

Oggi si è aperto un nuovo capitolo della guerra dialettica tra esponenti di FdI e il Pd. Mentre Giovanni Donzelli per ora non prende la parola è Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ad alzare il tiro. Prendendo spunto da un servizio del Fatto quotidiano che ha al centro ancora la visita al carcere di Sassari compiuta da quattro parlamentari dem (Serracchiani, Orlando, Verini e Lai) per incontrare Alfredo Cospito.

L’intervista di Delmastro a “Il Biellese”

Il Pd spieghi ‘l’inchino’ ai mafiosi. Sono queste le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che, in un’intervista a ‘Il Biellese’, torna nuovamente appunto su quella visita all’anarchico. “In un’intervista al Fatto Quotidiano – dice Delmastro in un passaggio dell’intervista – Verini ha confermato quella visita, ma soprattutto anche che Cospito ha detto che avrebbe parlato con loro solo dopo che la delegazione avesse sentito anche due boss Di Maio e Presta, molto interessati all’abolizione del 41 bis. Una richiesta che la delegazione del Pd non ha rifiutato, accettando di fare questo ‘inchino’ parlando con i due criminali”. “La sinistra – ha attaccato nuovamente Delmastro – dovrà fornire all’opinione pubblica qualche spiegazione su quell’inchino ai mafiosi nel carcere di Sassari”.

Il Pd annuncia querele

Parole cui il Pd replica annunciando querele. “I democratici nelle prossime ore presenteranno querele e richiesta di risarcimento danni nei confronti del sottosegretario onorevole Delmastro Delle Vedove e dell’onorevole Giovanni Donzelli”, fanno sapere dai gruppi parlamentari del Pd.

Verranno presentate “querele” e “richieste di risarcimento danni” contro Donzelli e Delmastro, “per le gravi affermazioni, ripetutamente effettuate dagli stessi in diversi contesti, diffamanti e lesive della onorabilità dei parlamentari Pd e gravemente offensive della storia e dell’impegno di una forza politica che ha avuto e continua ad avere come proprio valore fondante la lotta alla criminalità organizzata e a ogni forma di terrorismo”.

“Siamo certi -concludono i gruppi Pd- che i due parlamentari si assumeranno la responsabilità delle loro gravi affermazioni senza nascondersi dietro l’immunità parlamentare”.

Il dem Misiani: questo è squadrismo fascista

Il senatore dem Misiani rispolvera l’accusa di fascismo: “C’è una sola espressione possibile per definire l’attacco a testa bassa contro l’opposizione di Donzelli, Delmastro e dei loro camerati di Fratelli d’Italia: squadrismo fascista. È c’è una sola cosa che possono fare: dimettersi. Subito”.

Meloni a Berlino mentre il Pd frigna

Oltre ad insistere sulle dimissioni del sottosegretario Delmastro e di Giovanni Donzelli, ora i dem incalzano la premier Meloni e puntano il dito contro un silenzio giudicato, ormai, insostenibile. “Continuando a tacere”, la premier Meloni “mostra di approvare e condividere questo attacco senza precedenti al principale partito di opposizione”. Ma mentre il Pd frigna Meloni è volata a Stoccolma e poi a Berlino, per incontrare Scholz. La premier ha ricevuto gli onori militari al suo arrivo al Palazzo della Cancelleria federale (Bundeskanzleramt).