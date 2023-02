Berlusconi: vicinanza a Montaruli, con le dimissioni ha protetto le istituzioni. Il Superbonus? Il governo ha fatto bene

Silvio Berlusconi sdrammatizza le voci sulle tensioni Forza Italia-FdI e lo fa intervenendo sui social sia sulla questione del superbonus sia sulle dimissioni di Augusta Montaruli. Un intervento che mette a tacere le voci azzurre che si erano distinte per le critiche all’operato di palazzo Chigi.

Vicinanza ad Augusta Montaruli

“Desidero esprimere vicinanza e sostegno ad Augusta Montaruli per il gesto responsabile e meritorio compiuto ieri – ha scritto Berlusconi su Instagram – Non avendo alcun obbligo di dimettersi, ha dimostrato una grande e non scontata coscienza delle Istituzioni, tutelandole e proteggendole da futili e strumentali provocazioni alimentate da più parti”.

“Sono certo – ha aggiunto – che quanto accaduto non fermerà l’impegno politico ed istituzionale di Augusta, da sempre connotato da competenza, serietà e determinazione”.

Superbonus, inevitabile il percorso del governo

Quindi ha affrontato l’altra questione che agita le acque della maggioranza, e cioè il Superbonus, difendendo l’operato del governo. “In merito alla questione del Superbonus, che sta creando agitazione tra le categorie ed ha provocato reazioni anche da parte dei nostri gruppi parlamentari – ha scritto su Facebook – voglio ricordare che si tratta di una misura adottata dal Governo Conte, il governo degli indistinti bonus a pioggia, soggetti a continue modifiche ed interpretazioni che hanno provocato un clima di costante incertezza per le imprese interessate”.

“Il mio punto di vista al riguardo, da uomo di Stato e di economia, -aggiunge il presidente di Forza Italia- è che sia giustificato e forse inevitabile il percorso del Governo per evitare danni al bilancio dello Stato, che potrebbero addirittura portarci ad una situazione di default. Naturalmente il Parlamento sovrano discuterà il decreto, e, nei tempi richiesti, ove lo ritenesse opportuno, potrà apportare utili modifiche”.

Foti: il tavolo di maggioranza sul Superbonus? Vedremo…

Quanto al tavolo di maggioranza per le “utili modifiche” chiesto da Forza Italia è stato il capogruppo di FdI Tommaso Foti a rispondere, chiedendo di attendere l’esito dell’incontro di domani a Palazzo Chigi con le categorie: “La proposta di Forza Italia per un tavolo di maggioranza sul superbonus? Vedremo – ha detto – per ora aspettiamo l’incontro di domani a Palazzo Chigi, dove ci sono già le associazioni che hanno diretto interesse sul decreto”.