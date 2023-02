Anna Falchi: «Ho votato per Giorgia Meloni, sono una sua grandissima sostenitrice»

Non ha mai nascosto le sue simpatie politiche, ha sempre detto quel che pensava. Anna Falchi è così, una persona schietta, non ha bisogno di sotterfugi. E ospite a “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, dice chiaro e tondo che il governo di centrodestra la soddisfa e dà un ottimo voto, «Otto e mezzo». Grande apprezzamento per Giorgia Meloni: «Sono una sua grandissima sostenitrice. L’ho votata, abbiamo degli amici in comune ». Poi rivela: «Quando eravamo entrambe single uscivamo spesso insieme a fare degli aperitivi…». E precisa: «Da quando è premier non l’ho mai incontrata».

Anna Falchi: «Giorgia era ministra e girava in scooter»

La storia degli aperitivi incuriosisce. E Anna Falchi fornisce altri particolari. Quand’è che con la leader di Fratelli d’Italia uscivate insieme? «Quando nessuna delle due era fidanzata. Ai tempi lei era ministra e ricordo che girava in scooter», risponde la showgirl. Che aggiunge: «Andavamo a piazza Navona o a Campo de Fiori a bere vino bianco».

Una carriera ricca di successi

Anna Falchi, pseudonimo di Anna Kristiina Palomäk, è un’attrice, conduttrice televisiva, ex modella e produttrice cinematografica. La sua carriera è già coronata da successi. Dal 14 settembre 2021 conduce su Rai 2 I fatti vostri con Salvo Sottile. Nel 1989 debutta classificandosi seconda a Miss Italia. Nel 1993 inizia la carriera nel cinema con il film Nel continente nero. L’anno successivo prende parte a S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa ed è protagonista di Dellamorte Dellamore mentre nel 1995 conduce il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo.

Da “Domenica In” a “Buona la prima”

Dal ’98 al ’99 conduce Domenica In. Nel 2000, invece, debutta in teatro, recitando in alcuni spettacoli che la portano a prendere parte a diverse tournée negli anni successivi. Nel 2005 fonda, insieme al fratello, la casa di produzione cinematografica A-Movies Production, e nel 2007 arriva seconda a Ballando con le stelle. Nel 2009 conduce Buona la prima! insieme al duo comico Ale e Franz.

Anna Falchi ai “Fatti vostri”

Negli anni seguenti prende parte come ospite e come conduttrice a programmi su reti minori. Nel 2020 torna in Rai dove conduce C’è tempo per… e nell’annata successiva è alla conduzione de I fatti vostri al fianco di Salvo Sottile.