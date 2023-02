Meloni a Stoccolma vede il premier svedese: “Ho posto il tema della difesa dei confini esterni”

Visita istituzionale del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Svezia in vista del prossimo Consiglio europeo straordinario. A Stoccolma il premier ha incontrato il primo ministro svedese, Ulf Kristersson. Sul tavolo del vertice a due alcune materie centrali anche per l’Italia. A margine dell’incontro, durante la conferenza stampa, Meloni ha fatto il punto sul colloquio che, oltre al sostegno dell’Europa all’Ucraina, ha affrontato il tema della gestione dei flussi migratori.

Meloni in Svezia, colloquio a due sull’immigrazione

“Ho ritenuto giusto venire in Svezia, che ha appena assunto la presidenza di turno della Commissione europea per un primo confronto. In materia economica – ha detto il premier – ho illustrato la posizione italiana. Che è quella di non limitarsi al tema degli aiuti di Stato. E ho posto l’attenzione sulla disparità dei Paesi in relazione allo spazio fiscale e alla flessibilità dei fondi esistenti”.

La difesa dei confini esterni e la gestione dei flussi

Sul terreno dell’immigrazione Meloni ha puntato i riflettori sulla rotta mediterranea e la difesa de confini esterni. Sottolineando la necessità di guardare, prima che ai cosiddetti “movimenti secondari”, ai movimenti principali. Quindi ha illustrato all’omologo svedese la situazione che sta vivendo l’Italia, con il suo protagonismo nel Nord Africa. “Il tema – ha concluso – è quello della cooperazione. Offrire un’alternativa a chi scappa. L’Italia sta lavorando su questo e facendo la sua parte. Se lo fa anche l’Europa l’intervento è più incisivo”.