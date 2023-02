Anarchici in corteo a Roma, tre fermati. Lanci di bottiglie e cariche della polizia su via Prenestina (video)

C’erano circa 800 persone al corteo in sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41bis, partito da piazza Vittorio a Roma e preceduto da un folto schieramento di polizia in assetto anti-sommossa. Serrande abbassate e traffico bloccato lungo il percorso che da Porta Maggiore è proseguito lungo via Prenestina. Slogan sull’anarchico in sciopero (“Fuori Alfredo dal 41 bis“), contro la polizia e contro le galere da abbattere. Un copione scontato recitato da una minoranza violenta e del tutto scollegata dal paese reale.

Barricate sulla Prenestina e carica della polizia

Su via Prenestina si sono verificati i primi disordini. I manifestanti hanno fatto barricate con i secchioni della spazzatura e poi lanciato bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine in coda al corteo. A quel punto è partita una carica. La polizia ha fermato tre persone di cui i manifestanti chiedono l’immediato rilascio. Uno dei fermati è rimasto lievemente ferito negli scontri.

A fuoco una cabina elettrica

Gli anarchici lungo via Prenestina hanno compiuto diversi atti di vandalismo infrangendo i vetri di una macchina della vigilanza privata parcheggiata in strada, tirato bottiglie contro la polizia a difesa di una sede Atac, dato fuoco a una cabina elettrica e danneggiato una fermata dell’autobus. Arrivati a piazzale Prenestino un gruppo di manifestanti a volto coperto è stato fatto arretrare da un blindato.

La testa del corteo in sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis ha sfilato lungo via Prenestina, e superata l’ex Snia, è arrivata all’altezza di Tor Pignattara. Sono stati esplosi alcuni petardi e si sono registrati alcuni momenti di tensione anche con i giornalisti e i cameraman.

Antoniozzi: sono scene che provocano sgomento

“Le scene di violenza – ha commentato Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – che si stanno registrando a Roma e Milano da parte di gruppi anarchici eversivi provocano sgomento. È necessario, come ha detto il nostro premier, che le forze estreme vengano isolate e non abbiano alcuna legittimità di ingresso nel dibattito politico”.