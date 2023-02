Anarchici in corteo a Milano, erano in duecento. Slogan contro il 41 bis. Ferito alla testa un operatore Mediaset

Sono circa duecento gli anarchici che hanno sfilato a Milano per solidarietà con Alfredo Cospito. Un corteo non autorizzato, che ha causato disagi al traffico cittadino, aperto da due striscioni che recitavano: “A fianco di Alfredo, a fianco di chi lotta”. “Contro il 41 bis, per un mondo senza galere, libertà per tutte e tutti”. Intorno alle 19.10 i manifestanti si sono mossi in corteo e hanno lanciato fumogeni contro fotografi e cameramen che seguivano la protesta. Un operatore tv Mediaset è stato ferito alla testa da un fumogeno, in modo lieve e senza gravi conseguenze.

Il corteo partito dalla Stazione Centrale, ha proseguito su via Vitruvio e poi, bloccato dalle camionette di polizia e carabinieri, ha girato in via Settembrini e ha raggiunto piazza Caiazzo. I manifestanti hanno gridato slogan contro il 41 bis. “Giù, giù, i muri vanno giù, il 41 bis non lo vogliamo più”. E ancora: “Fuori tutti dalle galere”. Domani una manifestazione dello stesso tenore è prevista a Roma. Gli anarchici si muoveranno da piazza Vittorio.

Sabato scorso a Roma scontri si erano verificati in zona Trastevere dove circa 200 persone, sempre legate ai movimenti di estrazione anarchica, si erano radunate per manifestare solidarietà a Cospito. Nel corso del sit-in, non autorizzato, momenti di alta tensione si sono verificati in strada con scontri e lancio di oggetti contro le forze dell’ordine. Un agente, nel corso dei tafferugli, è rimasto ferito.