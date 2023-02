“Alla sinistra non resta che piangere”: FdI commenta (con ironia) la disastrosa campagna del Pd

«Dopo il trionfo delle politiche, spazzata via la sinistra anche nel Lazio e in Lombardia, alla quale adesso non resta che piangere». Citando anche il film di Benigni e Troisi, Tommaso Foti esprime la soddisfazione di FdI. Una campagna elettorale dura, dove le invasioni di campo (vedi Sanremo) sono state all’ordine del giorno. Per il capogruppo dei deputati di FdI, «gli italiani ancora una volta hanno dimostrato, con i fatti e non con le chiacchiere da bar, di essere dalla nostra parte».

“Chiacchiere da bar” e propaganda che ha sconfinato in momenti vergognosi, come l’esibizione di Fedez con tanto di foto strappata del sottosegretario Galeazzo Bignami. Col senno di poi, ironizza il deputato di FdI, Antonio Giordano, «Fedez dovrebbe strappare cento foto così a campagna elettorale».

Ricorre invece a una citazione calcistica Alfredo Antoniozzi. «Per la sinistra, sconfitta in Lazio e Lombardia dopo le politiche, come direbbe Mourinho, zero tituli. Gli italiani scelgono la chiarezza – dice il vicecapogruppo di FdI alla Camera – E chi tenta operazioni di revanscismo viene sconfitto ancora una volta».

Cita invece il Times, Elisabetta Gardini. «Possiamo dire – nota il vicepresidente dei deputati di FdI – che il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni sta riscuotendo apprezzamento non solo sulle principali testate editoriali internazionali, ma anche a livello territoriale». Per la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, «la spinta popola conferma il gradimento verso il governo».

Mentre il collega di partito Francesco Filini, definisce pienamente superato il test delle urne, la sinistra esce polverizzata. Ora avanti con il cambiamento».

“Nel Lazio, in particolare, il successo del neo presidente Francesco Rocca e’ la conferma dell’incapacita’ della sinistra di governare. Siamo certi che Rocca sapra’ rimediare ai tanti errori che purtroppo si trovera’ a gestire”. A dirlo il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia.

Fieri di questa doppia vittoria, andiamo avanti, così, con l’unico obiettivo di fare il bene dei cittadini e di tutta la Nazione”. Lo scrive nelle sue pagine social il Segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. Auspiscio condiviso da Luca Sbardella: «Rocca potrà ridare – dice l’esponente di FdI – la buona amministrazione e la dignità ormai perduta da anni di giunte a sinistra. Grazie a Giovanni Donzelli per la gestione della campagna elettorale. Ora sì che il Lazio può andare in direzione futuro».