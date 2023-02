Alimentazione e Salute: convegno a Roma con la partecipazione di Lollobrigida e Sangiuliano

Al via da oggi, al Palazzo del Collegio Romano, la due giorni di lavori dedicati alla Giornata Nazionale dell’Alimentazione, Nutrizione e Cuore, organizzata dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e la Società Italiana di Cardiologia.

Oggi e domani a Roma il convegno sull’alimentazione organizzato dal Crea

Il convegno nasce con l’obiettivo di approfondire il legame tra una alimentazione sana e bilanciata e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, ancora oggi prima causa di morte nel nostro Paese. La parte iniziale dell’evento – a cui partecipano numerosi esperti e docenti – sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del CREA.

Ad introdurre il fitto programma dei lavori degli esperti, saranno i saluti di due ministri, Francesco Lollobrigida dell’Agricoltura, e Gennaro Sangiuliano della Cultura. Presidenti dell’evento congressuale sono Carlo Gaudio, cardiologo e Pasquale Perrone Filardi.

Un fitto programma di lavori

Diversi gli argomenti trattati che vanno dall’interazione del cambiamento del microbioma intestinale con gli scompensi cardiaci, con un focus sull’uso e beneficio dell’olio extravergine d’oliva, allo stile di vita con l’applicazione della vera dieta mediterranea, l’impatto di una scorretta alimentazione sui fattori di rischio cardiovascolare, fino al veleno “nascosto” delle polveri bianche (sale e droghe principalmente) che fanno male al cuore.

Alimentazione: un focus sul vino e il cioccolato

Non avulse dagli studi e relazioni, che saranno presentate da luminari del settore, anche l’igiene orale e la corretta masticazione che influenzano le cardiopatie. Particolare interesse sarà dedicato poi alle endocarditi in preoccupante aumento negli ultimi due anni e connesse al periodo post-covid. Quanto c’è di vero nell’uso degli integratori alimentari, il vero ed il falso di una “moda” in costante aumento, l’importanza del ferro nelle patologie cardiache. Una sezione particolare, nella seconda giornata dei lavori venerdì 24, sarà dedicata alla compatibilità fra gola, gusto e dieta, fra nuovi alimenti e tradizioni. Con particolare attenzione all’uso del vino ed un Focus sul cioccolato. Il confine fra nutraceutici, alimenti ed integratori caratterizzerà il pomeriggio di venerdì, con la disamina sulla formazione di acido urico quale fattore di rischio cardiovascolare.

Gaudio: “Chiariamo il valore sociale della dieta mediterranea”

“Due giorni di lavori per chiarire il valore sociale della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale ed immateriale dell’umanità – sottolinea il presidente Gaudio -. Si confronteranno i massimi esperti del CREA e della Società italiana di Cardiologia per portare studi aggiornati su tematiche di grande attualità. Focus su alimenti e bevande che fanno parte della nostra tradizione, quali il caffè, il cioccolato, l’olio extravergine d’oliva, ed il vino, demonizzato di recente, la cui moderata assunzione produce invece effetti positivi sulla nostra salute”