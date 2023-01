Zaniolo inseguito e minacciato dagli ultras della Roma: “Colpa tua se abbiamo perso a Napoli…”

Dopo gli insulti e gli striscioni di contestazione contro Nicolò Zaniolo, sale a livelli incandescenti la tensione attorno al giocatore della Roma, che ha chiesto di andar via, ma ha rifiutato le offerte che gli sono state proposte.

Il calciatore, che compirà 24 anni a luglio, durante la notte, è stato vittima di minacce e intimidazioni: alcuni tifosi della Roma, dopo averlo riconosciuto, lo hanno inseguito in auto nei pressi di Casal Palocco e una volta raggiunto lo hanno pesantemente insultato e minacciato, anche di morte, dalla macchina. Il papà molto scosso ha raggiunto il figlio mentre la sorella e la mamma hanno prese le sue difese sui social.

Inseguito dai tifosi nella notte: il calciatore chiama la polizia

Lo scrive Repubblica on line, raccontando i momenti di alta tensione di ieri notte. I tifosi della Roma avrebbero proferito nei confronti del ragazzo minacce e insulti: “M…a! Se abbiamo perso a Napoli è solo colpa tua! Vattene!”. Il calciatore della Roma e della Nazionale ha subito chiamato la polizia che ha inviato sul posto una pattuglia per controllare la situazione.

Nel frattempo, sempre nella notte, a Trigoria è stato affisso un altro striscione di insulti contro il calciatore. “Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!” è il testo firmato ‘ROMA’, uno dei principali gruppi della Curva Sud. Il no all’offerta del Bournemouth e le bizze comportamentali delle ultime settimane hanno acceso la miccia tra lui e la tifoseria.

Mourinho: “Zaniolo non fa più parte della famiglia”

Ieri, a fine partita, l’allenatore della Roma, José Mourinho ha chiuso definitivamente la porta al reintegro in squadra del calciatore giallorosso. Rispondendo alla domanda se l’eventuale infortunio di Tammy Abraham potesse far tornare utile Nicolò Zaniolo alla causa giallorossa ha troncato il discorso: «Voglio gente disponibile, che vuole giocare con la Roma. Quando non stai bene nella famiglia devi andare via, devi trovare una soluzione. La famiglia è per stare con gente che vuole stare».