“Zitta o ti sparo”. La madre di Zaniolo incastra il ladro che l’aveva rapinata: 5 anni e 6 mesi di carcere

La mamma di Nicolò Zaniolo aveva spiegato in aula i dettagli della seconda rapina subita nella Capitale, dopo il furto della macchina con la quale era solita accompagnare il figlio agli allenamenti a Trigoria. “I ladri erano due – leggiamo dal resoconto del Messaggero-. Uno mi ha tenuto per la spalla e l’altro mi ha pestato il piede. Mi hanno tolto l’orologio, uno mi ha detto: stai zitta, altrimenti ti sparo”. La signora Costa si era detta spaventata e sconcertata: “Non mi sarei mai aspettata uno scippo in pieno giorno, in un posto trafficato. Non sono abituata a queste cose, a La Spezia non succedono, posso girare anche con un Rolex. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l’importante, in questi casi, è sopravvivere”.

“Quella frase che non riesco a dimenticare”