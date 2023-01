“Un piacere incontrare Giorgia Meloni”: da Ursula von der Leyen aperture su migranti e Pnrr

Un colloquio durato un’ora e un quarto e non un semplice scambio di convenevoli istituzionali: è quanto emerge alla fine dell’incontro tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea.

Nessuna conferenza stampa finale, ma dopo il colloquio a Bruxelles in occasione della prima visita all’estero da Presidente del Consiglio, l’incontro odierno a Palazzo Chigi, svoltosi con la partecipazione del Ministro Raffaele Fitto, l’incontro “ha rappresentato – spiega una nota del governo italiano – un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione”.

Ursula Von der Leyen: “Un piacere incontrare Giorgia Meloni a Roma”

“In tema di ripresa economica, è stato inoltre riaffermato l’impegno del governo italiano sul PNRR. Nel corso dell’incontro – prosegue la nota – è stata anche condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. E’ stata inoltre espressa soddisfazione per la firma, prevista domani a Bruxelles, della Dichiarazione congiunta UE-NATO”.

Un incontro produttivo, così come confermato dalla leader dell’esecutivo europeo con un tweet. “Un piacere incontrare Giorgia Meloni a Roma oggi”, ha scritto von der Leyen, prima di elencare i temi del vertice a Palazzo Chigi: “Continuare a sostenere l’Ucraina, garantire energia sicura e conveniente, rafforzare la competitività dell’industria ue, fare progressi sul Patto sulla Migrazioni”. Ha inoltre aggiunto che si è discusso dell'”andamento del Pnrr in Italia”.

“David Sassoli avrebbe combattuto gli europarlamentari corrotti”

Prima dell’incontro con la Meloni, la Von der Leyen aveva ricordato, a un anno dalla morte, David Sassoli. “David credeva che le democrazie europee con i loro poteri e potenziali potevano portare più diritti alle popolazioni. Il parlamento europeo era la casa dei diritti degli europei. Democrazia è fragile e va protetta dai nemici esterni e interni e non avrebbe accettato la corruzione che è uscita fuori e avrebbe combattuta come il parlamento europeo sta facendo” Così la Presidente del Parlamento europeo del teatro Quirino in occasione della presentazione del libro “David Sassoli. La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e l’Europa” (ed. Feltrinelli), cui hanno partecipato Romano Prodi e Antonio Tajani tra gli altri.