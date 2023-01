Tutte le delegazioni religiose ai funerali di Benedetto XVI. Ultimo giorno di omaggio per i fedeli (video)

Le delegazioni di altre religioni saranno presenti domani mattina ai funerali solenni di Benedetto XVI in piazza San Pietro. Intanto durante il settimo e ultimo giorno di omaggio al Papa Emerito fervono i preparativi per l’allestimento delle esequie. Ci sarà una rappresentanza della comunità ebraica di Roma e interverranno anche esponenti musulmani.

Ai funerali di Benedetto XVI le delegazioni di altre religioni

L’Imam Yahya Pallavicini, presidente della Coreis, ha fatto richiesta e “velocemente – spiega – ho ricevuto il benvenuto”. L’Unione buddisti italiani è “dispiaciuta” ma, come fa sapere Filippo Scianna in partenza per l’India, non potranno essere presenti. “Saremo presenti spiritualmente in piazza San Pietro”. Pallavicini ricorda alcune occasioni nelle quali incontrò Benedetto XVI. “A Castel Gandolfo, subito dopo l’incidente di Ratisbona. Non dimentico la sua sorpresa nello scoprire anche musulmani occidentali. Era interessato a scoprire negli europei, ebrei e musulmani, uno scenario che lo stimolasse. Successivamente, lo incontrai al Forum cattolico-musulmano promosso dalla casa reale giordana”, racconta alla Adnkronos.

Pallavicini: fu lungimirante sulla guerra russo-ucraina

Il presidente Coreis registra un aspetto di Ratzinger di grande lungimiranza, pensando alla guerra russo-ucraina. “Alla luce di ciò che succede in Ucraina e tra le chiese, mi pare si possa dire che Ratzinger ha avuto una anticipazione nella visione di una crisi dell’Occidente. Aveva capito che bisognava trovare una maggiore cristianità. Rispettosa delle chiese, delle teologie e delle filosofie. Ratzinger richiamava i cristiani di Occidente a cercare di essere profondamente cristiani, religiosi. E questo, anche da musulmano, è un richiamo al sacro significativo per l’Occidente, da considerare”.

Papa Francesco: uniamoci ai fedeli e preghiamo

Proseguono intanto le code, soprattutto ai controlli dei metal detector e fino all’ingresso della basilica, dei fedeli per l’omaggio al Pontefice emerito. Probabilmente il flusso dei pellegrini fedeli aumenterà nel corso della giornata di oggi, vigilia dei funerali. “Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI. E rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi”, ha detto papa Francesco all’udienza generale. “Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale. Perché sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù. Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere”.

Bandiere e mezz’asta su tutti gli edifici pubblici

Imponente l’apparato di sicurezza predisposto dalla prefettura di Roma durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri. In campo ci saranno 1.000 agenti. Che intensificheranno le operazioni di filtraggio e controllo delle decine di migliaia di fedeli e turisti attesi per il rito funebre. Il governo – fa sapere una nota – in occasione delle esequie solenni di Papa emerito Benedetto XVI ha predisposto l’imbandieramento a mezz’asta della bandiere nazionali ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale.