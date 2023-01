Benedetto XVI, la salma esposta nella Basilica vaticana. L’omaggio di Mattarella e Meloni

La salma del Papa emerito Benedetto XVI rimarrà nella Basilica vaticana a partire da oggi e per tre giorni per il saluto dei fedeli. I funerali verranno celebrati in piazza San Pietro giovedì alle 9.30, presiederà il Papa, in forma solenne ma sobria come ha voluto Ratzinger. L’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche ha già fatto sapere ieri che le delegazioni ufficiali, presenti ai funerali, saranno quelle della Germania e dell’Italia, ma ancora non è stato ufficializzato chi interverrà.

Benedetto XVI, la salma esposta nella Basilica vaticana

Oggi si potrà accedere fino alle 19. Martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. Le spoglie del Papa emerito hanno riposato al monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di oggi, quando è avvenuta la traslazione nella Basilica Vaticana per il saluto dei fedeli. Il breve rito è stato presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, poi, è stata ultimata la preparazione della Basilica per l’arrivo dei fedeli.

La salma collocata sotto l’altare della confessione

La salma è stata collocata sotto l’altare della confessione, esattamente come avvenuto al momento delle esequie di Giovanni Paolo II. Il corpo di Benedetto XVI, vestito con i paramenti sacri bianchi e rossi e la mitra, è stato collocato su un catafalco rivestito di tessuto giallo, con al fianco due guardie svizzere.

L’omaggio di Mattarella e Meloni

Subito dopo l’apertura della Basilica si è formata una lunga coda di fedeli e pellegrini per dare l’ultimo saluto a Ratzinger. Prima dell’apertura al pubblico il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Papa Benedetto XVI, recandosi in forma privata alla Basilica di San Pietro. In Vaticano anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con lei il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Subito dopo è giunto il senatore a vita Mario Monti, ultimo presidente del Consiglio italiano negli anni di pontificato di Benedetto XVI.