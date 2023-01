“Tu fai uno spogliarello per me”: imprenditrice denuncia un “noto” giornalista: il caso a “Le Iene”

Proposta indecente di un noto giornalista a un’imprenditrice. Stasera “Le Iene” tornano in tv dopo la pausa natalizia. Il programma di Italia 1 riparte da una storia scottante raccolta dall’inviata Roberta Rei. Un’imprenditrice ha contattato la redazione della trasmissione di Davide Parenti per denunciare di aver ricevuto una proposta da un popolare esponente del mondo del giornalismo. “E’ mai possibile che un noto giornalista di una delle più importanti testate italiane; uno di quelli che va anche ospite di talk e trasmissioni in tv; e che si qualifica come uno che ha funzioni direttive nel gruppo per cui lavora, proponga un articolo della prestigiosa testata in cambio della disponibilità di un’imprenditrice a spogliarsi e a fare delle cose con lui in una video chat erotica?”. e’ l’incipit di Roberta Rei che annuncia il caso che sarà messo in onda stasera a ‘Le Iene’.

Il baratto: chat erotica in cambio di un articolo: il caso a Le iene

Racconta l’imprenditrice all’Adnkronos dell’osceno “baratto”: “Era squallido. Se vuoi scrivere un articolo su di me lo scrivi perché sei interessato a me, in cambio di nulla. Mi è arrivata una richiesta su Instagram, di una persona che era interessata a quello che io facevo nella vita, lavorativamente: il Sud, il lavoro, l’imprenditoria femminile… E quindi la cosa mi ha incuriosita – spiega l’imprenditrice- anche perché era una testata importante”. Per assicurarla che era effettivamente un professionista “Lui, prima di chiamarmi, mi ha dato dei link, per farmi vedere che effettivamente era un giornalista”, prosegue il racconto.

L’imprenditrice: “Mi ha schifata, pr questo ho chiamato Le Iene

“Ho controllato ed era vero che lavorava su (…), motivo per cui mi sono fidata. Solo che poi è stato un po’ ambiguo, perché puntava non ad una chiamata conoscitiva ma ad una videochiamata. ‘Lo sapremo solo io e te… Tu fai uno spogliarello per me, io in cambio ti do un articolo su (…). Il che mi ha schifata, ci sono rimasta malissimo ed è il motivo per il quale ho chiamato Le Iene”, conclude l’imprenditrice.