Stazione Termini: blitz a sorpresa con 120 agenti. Pianificati interventi anche per Milano e Napoli

È in corso una operazione straordinaria di controllo a tutela della sicurezza presso la stazione Termini e nelle aree limitrofe, con un ingente dispiegamento interforze di uomini e mezzi, che proseguirà nei prossimi giorni. Nell’operazione, a quanto si apprende da fonti del Viminale, pianificata in sede di Comitato provinciale in linea con le direttive emanate dal ministro Piantedosi, sono impiegati oltre 120 agenti delle Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) con la partecipazione anche di operatori della Polizia locale di Roma Capitale, coadiuvati da reparti speciali e squadre cinofile.

Questa operazione anticipa l’avvio dei servizi straordinari di prevenzione e contrasto della criminalità a Roma, Milano e Napoli, programmati sulla base del più ampio Piano per la sicurezza delle tre città metropolitane definito a seguito della riunione del ministro Piantedosi con i sindaci Gualtieri, Sala e Manfredi, tenutasi lo scorso 16 dicembre. I servizi interesseranno inizialmente le principali stazioni cittadine per poi essere estesi nelle altre zone a più alto rischio di fenomeni di illegalità.

Stazione Termini: il dramma della giovane accoltellata il 31 dicembre

Il blitz arriva dopo meno di due settimane dall’accoltellamento di Abigail Dresner alla stazione Termini per mano del coetaneo senzatetto Aleksander Chomiak, L’ultimo caso del 31 dicembre, con la turista israeliana accoltellata da un clochard polacco che ha reso evidente una situazione di allarme e di degrado divenuta ormai insostenibile.

La giovane israeliana è stata dimessa ieri dal Policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni sono buone: a quanto si è appreso, la 24enne ha ringraziato tramite il sindaco e l’assessore il Policlinico, soprattutto i medici e gli operatori sanitari.