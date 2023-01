Sisma, Musumeci: “La ricostruzione solo in Italia dura in eterno. Da oggi inizia una fase nuova”

“L’Italia è l’unico Paese europeo dove la ricostruzione post calamità finanziata con denaro pubblico può durare in eterno. Serve un limite temporale e ci stiamo già lavorando”. Lo ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Oggi ha ricevuto il senatore Guido Castelli, neo Commissario per la ricostruzione post terremoto del Centro Italia, ed il senatore Giovanni Legnini, confermato Commissario per la ricostruzione a Ischia.

Sisma, Musumeci ha incontrato Castelli e Legnini

Serve invertire la tendenza di un'”anomalia” italiana. Le intenzioni ci sono tutte, spiega Nello Musimeci: “Vocazione organizzativa, conoscenza del territorio e rapporto fiduciario: sono i tre requisiti adottati dal governo nella nomina dei commissari. Da oggi inizia per loro una nuova fase, nel segno della continuità e della celerità. Sono certo che non mancherà la leale collaborazione delle Regioni interessate; degli enti locali e di tutte le Istituzioni impegnate sul territorio. Lo scopo è restituire alle popolazioni colpite la necessaria serenità e il diritto alla normalità”, ha concluso il ministro Musumeci.

Musumeci, promessa mantenuta

Il ministro aveva promesso e ha mantenuto la promessa di pochi giorni fa. Quanto nell’augurare buon lavoro a Castelli ha subito impresso un rullino di marcia: “Ci incontreremo già la prossima settimana al ministero per un confronto sulle tante iniziative da portare avanti nell’opera di ricostruzione». L’incontro c’è stato e molte iniziative sono state messe in cantiere.